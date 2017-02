Unsere Partneragentur dusmedia design, die auch für Grafik und Layout unseres Printmagazins Lust auf Düsseldorf verantwortlich zeichnet, hat ein neues Stadtteilmagazin für den Stadtbezirk 7, also Gerresheim, Grafenberg, Ludenberg, Hubbelrath, Knittkuhl sowie Vennhausen, Unterbach & Co., herausgegeben. Das Heft – mit einer Auflage von 12.000 Exemplaren – wird kostenlos in ausgewählten Wohngebieten in die Hausbriefkästen verteilt. Es informiert bildstark über die schönen und genussvollen Dinge im Sektor.

Neues von den Szenerstaurants REINHARDT’s und MARCO PASTA. PIZZA., dem Kulttheater FLiN, das Flingern verlassen musste und nun hier als KaBARett FLiN seine Theaterpforten geöffnet hat, um uns mit Frohsinn, Gastlichkeit und Kleinkunst zu verwöhnen.

Sommerlich geht es bei den Köchen vom Catering- und Lieferservice DON PAELLA zu, die uns leuchtend gelbe und herrlich nach Safran duftende Paellas nach Hause liefert. Wie man schöner wohnen kann zeigt uns Raumausstatter Jusczyk und stellt die exklusive Kollektion von Zimmer & Rohde vor. Auch beim Optiker Brillen Müller GmbH gibt es Neues zu berichten. Er führt nun die Edelmarke LUNOR handmade in Germany, die von Stars wie Madonna, Steve Jobs (†) und selbst von Helge Schneider getragen wird.

Süße Verführungen findet man bei Rousseau Chocolade & Pralinen, der neben handgemachten Schokoladen und Pralinen auch kunstvoll gestaltete Schokoladenobjekte und individuell personalisierte Präsente aus Schokolade in seinem ausgesprochen vielfältigen Angebot hat. Auch vegane Schokolade und solche für Allergiker ohne Laktose, Gluten, … findet man in dem geschmackvoll eingerichteten Geschäft von Peter Braun auf der Benderstraße.

Das Schuhgeschäft Frau & Fräulein feiert sein 5-jähriges Jubiläum und wartet eine Woche lang mit vielen Überraschungen auf. Krönendes Highlight der Aktionswoche: Am Freitag, dem 12. Juni, wird ein Sportwissenschaftler von IOS Manufaktur für Einlagen speziell zu Problemen von Frauenfüßen beraten. Die orthopädischen Einlagen von IOS-Technik werden individuell auf die Fußsituation, das Bewegungsmuster und die Schuhe des Trägers angepasst. Sie wirken ganzheitlich auf den ganzen Körper und können Dysbalancen ausgleichen sowie Schmerzen nehmen.

Dies und mehr in der aktuellen Ausgabe des brandneuen Magazins Mein schönes Gerresheim.

Mit nachfolgendem Link können Sie schon heute durch das komplette Magazin blättern.

Mein Schönes Gerresheim “online”

1.8K Views