VABALI SPA

vabali spa, exklusive Wellnessoase in unberührter Natur: Nach der erfolgreichen Eröffnung des vabali spa Berlin in 2014, kommt vabali spa jetzt auch nach Düsseldorf. Frische Luft, Ruhe und die Kulisse des Elbsees versprechen Entspannung pur! Am Düsseldorfer Elbsee entsteht derzeit auf 20.000 m² die erste großangelegte Sauna- und Wellnesslandschaft der Rheinmetropole. Das neue vabali spa wird einem kleinen balinesischen Dorf gleichen und seine Gäste in eine neue fernöstliche Welt entführen. Schon 2016 ist die Eröffnung geplant.

vabali spa | Eine Oase der Erholung am Düsseldorfer Elbsee

Raus aus dem Großstadttrubel: Für die neue exklusive Spa-Anlage, die Am Schalbruch 210 eröffnen wird, sind 500 Ruheplätze geplant – zum Wohlfühlen, Genießen und Kraft tanken. Durch eine imposante Architektur und eine Inneneinrichtung aus erlesenen balinesischen Materialien wird die Design-Wellnessoase sehr authentisch den paradiesischen Charme Balis versprühen.

Die Gäste erwartet ein hochwertiger vabali spa mit elf außergewöhnlichen Saunen, zahlreichen, mit Wasserbetten ausgestatten Ruheräumen, einem Laconium, zwei Dampfbädern und einem großen Außen- und Innenpool. Die Bambus-Holzterrassen werden im Sommer der ideale Platz in der Sonne und eignen sich im Winter perfekt für die Abkühlung nach der Sauna.

Um Körper, Seele und Geist wieder in Einklang zu bringen, wird der Wellnessbereich des vabali spa mit insgesamt neun Behandlungsräumen ausgestattet. Hier wird das professionelle Team den Gästen klassische Massagetechniken oder individuelle Therapieformen wie Reiki oder Shiatsu anbieten. Außerdem sind zwei Day Spa Suites für ein besonderes Entspannungserlebnis geplant.

Die hohe Qualität von Service und der Ausstattung gepaart mit einem behaglichen Restaurant und Café lädt dazu ein, den hektischen Alltag hinter sich zu lassen und der Seele mal wieder eine Auszeit zu gönnen. Düsseldorf und die Region können sich auf ein exklusives Spa-Highlight in 2016 freuen, das in dieser Form bisher einmalig ist. “Sei es die Kö, die Altstadt oder der Medienhafen: In Düsseldorf lebt man einen hohen Anspruch an Stil, Kultur und Genuss. Ein Anspruch, der in Sachen Wellness bisher noch nicht erfüllt wurde. Im wunderschönen Naturschutzgebiet Elbsee können unsere Besucher künftig in einem luxuriösen Ambiente entspannen, sich wohlfühlen und verwöhnen lassen. Nach dem großen Erfolg mit vabali spa Berlin, freuen wir uns jetzt auf den Bau des zweiten vabali Ressorts in Düsseldorf”, so Gründer Stephan Theune.

