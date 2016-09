Deutschlands Tanzlehrer zeichnen die „Let’s Dance“-Show von RTL aus

Mit rhythmischem Klatschen gefeiert: „Let’s Dance“-Stars Motsi Mabuse, Joachim Llambi, Isabel Edvardsson mit Cornelia Willius-Senzer, Präsidentin des ADTV – Foto: K.W. Wiemers

Deutschlands Tanzlehrer sagen Dank – dem Sender RTL und den Protagonisten der Show, die wohl mehr als jede andere den Tanz in Deutschland beflügelt: „Let’s Dance“. Der Dauerbrenner des Kölner Senders ist seit 2006 ein Quotenbringer. Der Allgemeine Deutsche Tanzlehrer Verband (ADTV) verlieh jetzt bei seinem Internationalen Kongress INTAKO in Düsseldorf Produktionsverantwortlichen und den Mitwirkenden Isabel Edvardsson, Motsi Mabuse undJoachim Llambi den ADTV Award.

Selfies auf der Bühne vor dem rammelvollen Tanzsaal des „Maritim“ am Airport, dem größten Tanzsaal in NRW: Joachim Llambi und seine Kolleginnen baden im Beifall von rund 500 Tanzlehrerinnen und –lehrern, die sie mit rhythmischem Klatschen feiern.

„Der ADTV steht für Tanzen, hier tanzt die große Masse, deshalb ist diese Auszeichnung für uns etwas ganz Besonderes“, dankte Michael Llambi, der „Scharfrichter“ der TV-Jury. Stefanie Frebel, Executive Producer bei RTL, hat auch nach zehn Jahren noch ein Herz für die von ihr betreute Show: „Viele Kollegen beneiden uns um diese Show, das Team ist sehr beständig und es macht Spaß wie am ersten Tag.“

Beim INTAKO, dem weltgrößten Tanzkongress, lernen in Düsseldorf bis Donnerstag Tanzlehrende aus ganz Deutschland sowie aus Belgien, Estland, Georgien, Italien, den Niederlanden, Österreich, Schweiz, Tschechien, Slowenien und Japan die neuesten Trends, die zum Beispiel Trendscout Markus Schöffl ausgräbt. Der ZDF-Choreograph und Tanzschulinhaber hat für den weltweiten „Tanz des Jahres“, den Samba, die berühmtesten Vertreter der Latin-Music gebeten, neue Stücke zum INTAKO zu produzieren, dafür werden „Hermes House Band“, „Marquess“, „Loona“ und Peter Wackel gleichfalls mit dem ADTV Award ausgezeichnet. ADTV-Präsidentin Cornelia Willius-Senzer: „Die Choreographie, die Markus Schöffl dazu entwickelt hat, gibt frische Impulse in unsere Tanzschulen.“

Der ADTV ist die weltweit größte Organisation von Tanzschulen und Tanzlehrenden, bundesweit hat der Verband 2.830 Mitglieder. Neben der Vermittlung von Tanzkenntnissen sieht der Verband sich auch in gesellschaftlicher Verantwortung. Dafür stehen Programme wie „Tanzrausch statt Vollrausch“, Tanzunterricht für Kinder, um der Bewegungsarmut vorzubeugen und der von der Bundesregierung geförderte Rollator-Tanz. Die ADTV-Präsidentin: „Anfangs belächelt, ist dies nun bundesweit anerkannt, die Bevölkerung wird immer älter und wir bieten mit diesem Ansatz einem wachsenden Personenkreis einen Zugang zum Tanz mit allen positiven Begleiterscheinungen.“

„Let’s Dance“ auch im Alter – auch gut gegen Demenz.

Zum Kongress: Der INTAKO wurde heute morgen eröffnet. Bürgermeister Günter Karen-Jungen sprach als Vertreter von OB Thomas Geisel das Grußwort. Der Kongress hat schon sieben Mal in Düsseldorf stattgefunden und wird auf jeden Fall bis 2018 seine Heimat in Düsseldorf haben. Danach wird neu verhandelt. Maritim-Chef Stefan Vogel füllt mit dem Kongress die ansonsten an Ereignissen besonders arme Karwoche mit Leben: Das Hotel ist eine Woche lang ausgebucht und die Gastronomie brummt. Insgesamt stehen weit über 2.000 Menschen in dieser Woche auf dem Parkett. Für den INTAKO Open im nächsten Jahr haben sich bereits 100 Tanzfans angemeldet.

