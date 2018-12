Im Juli 2009 feierte THRILLER – LIVE seine Deutschlandpremiere in München und hat seither die Herzen von fast 4,5 Millionen Fans in 33 Ländern der Welt erobert. Als spektakuläre Hommage an den King of Pop würdigt THRILLER – LIVE das Ausnahmetalent Michael Jackson und bringt das Originalgefühl seiner Auftritte und Videos live auf die Bühne. Im Rahmen der großen Jubiläums-Tournee ist THRILLER – LIVE vom 08. bis 13. Januar 2019 im Capitol Theater Düsseldorf zu erleben. Tickets gibt es hier

