Im Sommer finden die ersten 6K UNITED! Konzerte in Hamburg, Berlin und Düsseldorf statt. Begleitet von Musikern, die sonst mit den Größen der deutschen Musiklandschaft auf der Bühne stehen, singen tausende Kinder gemeinsam einen bunten Mix aus aktuellen deutschen Popsongs, internationalen Hits, Klassik und Volksliedern. Ein tief bewegendes und unvergessliches Konzerterlebnis für die Kinder und das Publikum.

„Ich freue mich, mit unserer Klasse und anderen Kindern zu singen und bei einem so coolen Projekt mitzumachen“ sagt Kelian (12) aus Hamburg begeistert. Kelian ist eines von tausenden Kindern, die im Sommer 2018 an den ersten 6K UNITED! Konzerten teilnehmen. Bis zu 6000 Kinder treffen am 07. Juli 2018 im Düsseldorfer ISS DOME zusammen, um einen der größten Kinderchöre Deutschlands zu bilden und in Begleitung einer achtköpfigen Band ein spektakuläres Live-Konzert zu gestalten. Genauso, wie man es sonst nur von den großen Stars kennt.

Tief bewegendes Konzerterlebnis

Über Monate hinweg haben sich die 8- bis 13-jährigen Kinder aus ganz Norddeutschland, Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen mit ihren Lehrern und Chorleitern auf die Konzerte vorbereitet, um zusammen zu kommen und gemeinsam in den größten Arenen des Landes zu singen. Ein tief bewegendes und unvergessliches Konzerterlebnis! Nicht nur für die Familien und Freunde der Kinder, sondern einfach für jeden Musikliebhaber.

Wenn sich tausende Kinderstimmen erheben um „Wir sind groß“ und „Chöre“ von Mark Forster oder das Volkslied „Die Gedanken sind frei“ zu singen, füllt die enorme Kraft ihres Gesangs die Arena und das Publikum spürt sofort: Das hier ist nicht nur Gänsehaut pur, das geht tiefer. Im Konzertrepertoire enthalten sind überwiegend Songs der aktuell erfolgreichsten deutschen Künstler. Neben Liedern von Mark Forster sind unter anderem auch „80 Millionen“ von Max Giesinger, „Kreise“ von Johannes Oerding oder „Feuerwerk“ von Wincent Weiss im Programm enthalten. Aber auch das afrikanische Volkslied „Thula Sizwe“ oder „Zieht, Gedanken“ aus der Oper Nabucco werden in neu arrangierten Versionen zu berührenden Höhepunkten des Events.

Unterstützt werden die Kinder durch Prof. Fabian Sennholz (musikalischer & pädagogischer Leiter), der die Songs neu arrangiert hat und den Chor dirigieren wird.

Tickets erhältlich ab 19,90 Euro auf www.6K-united.de.

Über 6K UNITED!

6K UNITED!, das neue Musikprojekt für Schulen und Chöre, möchte Kinder nachhaltig für das Singen und Musizieren begeistern und den Lehrkräften Abwechslung, Inspiration und Know-how für den Musikunterricht bieten. Zur Erarbeitung des Repertoires erstellt 6K UNITED! maßgeschneidertes Unterrichtsmaterial für die Lehrkräfte, mit dem sie die Kinder mehrere Monate auf den großen Auftritt in der Arena vorbereiten, um für Familien, Freunde und Musikfans zu singen.

6K UNITED! fördert grundlegende musikalische Kompetenzen, Rhythmusgefühl und den richtigen Umgang mit der eigenen Stimme. Die Teilnahme bei den 6K UNITED! Konzerten schafft ein enormes Selbstvertrauen und stärkt das Konzentrations- und Durchhaltevermögen sowie den Teamgeist der Kinder. Die Konzerte bringen tausende Kinder aller Schulformen, sozialen Schichten und Kulturen über die Stadteilgrenzen hinaus zusammen und schaffen durch den gemeinsamen Auftritt ein tief bewegendes und prägendes Erlebnis, das den Kindern einen nachhaltigen Zugang zur Musik ermöglicht.

Am Konzerttag spüren auch die Familien, Freunde und Musikfans den Spirit, der dieses Konzert zu etwas ganz Besonderem macht.

Weitere Infos: www.6k-united.de

34 Views