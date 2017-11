Eine Kostprobe ihres Könnens boten „SingPause“-Kinder bei der Preisverleihung – Foto: Thomas von der Heiden

Die Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland hat die SingPause Düsseldorf mit dem mit 5.000 Euro dotierten Jugend-Kulturpreis ausgezeichnet. Die SingPause widmet sich der musikalischen Früherziehung für Kinder. Zweimal wöchentlich werden ihnen im Klassenraum von ausgebildeten Sängerinnen und Sängern Grundkenntnisse in Musik und ein breites Repertoire an Liedern beigebracht.

Michael Breuer, Präsident des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes und Vorsitzender des Kuratoriums der SparkassenKulturstiftung Rheinland, lobte im Rahmen der Preisverleihung die Bedeutung der Düsseldorfer Initiative: „Mit ihrem Angebot für alle Kinder der beteiligten Schulklassen verschafft die SingPause jedem Kind den Zugang zur Musik. Die Jury der SparkassenKulturstiftung Rheinland würdigt dies als „Markenzeichen“ der SingPause Düsseldorf.“

Stadtdirektor Burkhard Hintzsche ergänzte: „Aktuell haben die Kinder in 71 Prozent der Düsseldorfer Grundschulen durch die

SingPause die Möglichkeit, spielerisch ihr Rhythmusgefühl und ihre Stimm- und Gehörbildung zu trainieren. Neben dem Spaß, den sowohl Kinder als auch Lehrerinnen und Lehrer durch das Angebot erleben, ist die SingPause ein wichtiges sozialintegratives Kulturangebot, denn sie erreicht die Schülerinnen und Schüler unabhängig von Herkunft, Religion und Sozialstatus und ist sowohl für die Schulen als auch für die Eltern kostenfrei.“

An der Preisverleihung nahmen über hundert Kinder des Projektes teil, die den begeisterten Gästen an diesem Vormittag eine Kostprobe ihres Könnens darboten. Die Laudatio hielt Dr. Edgar Jannott, seit der ersten Stunde Förderer und enger Freund der SingPause: „Singen ist so

wunderschön und auch so wichtig für die Seele. Gemeinsames Singen schenkt ein wunderbares Gefühl des Miteinanders.“

Für die Auszeichnung bedankte sich der Vorsitzende des Städtischen Musikvereins zu Düsseldorf e. V. und Mitbegründer der SingPause, Manfred Hill. „Der Sparkassen-Kulturstiftung danke ich von ganzem Herzen. Ich nehme den Preis freudig entgegen im Namen aller Mitstreiterinnen und Mitstreiter der SingPause Düsseldorf.“

Seit 1997 verleiht die Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland den Jugend-Kulturpreis an Einrichtungen und Institutionen, die sich

für die kulturelle Entwicklung und Entfaltung von Kindern und Jugendlichen engagieren. Im Jahr 2016 ging der Preis an das Junge Schlosstheater Moers.

39 Views