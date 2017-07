Sönke Wortmann präsentiert seinen aktuellen Film SOMMERFEST gemeinsam mit Hauptdarsteller Lucas Gregorowicz zum Auftakt des alltours Kinos im Düsseldorfer Rheinpark am 20. Juli 2017. Am zweiten Abend der 23. Saison des OpenAirKinos am Rhein hebt sich die weltgrößte hydraulische Leinwand zweimal in den Düsseldorfer Nachthimmel: Zunächst zum Vorprogramm, bevor sie sich anschließend vor dem Kirmes-Feuerwerk verneigt, um gleich danach wieder aufzuschwenken, wenn es heißt MAMMA MIA! und die Welthits von ABBA aus den Surround-Lautsprechern erschallen. Beste Unterhaltung für die ganze Familie gibt es am Samstag mit THE BOSS BABY. Ein filmisches Meisterwerk von Sophia Coppola ist am Sonntag in bester 4K-Qualität zu sehen: DIE VERFÜHRTEN, das Remake des Klassikers BETROGEN. Bis einschließlich 19. Juli gibt es im Vorverkauf noch Karten mit Frühbucher-Vorteil für alle Vorstellungen, diese kosten 11 € inklusive Vorverkaufsgebühr. Ab dem 20. Juli kosten die Karten im Vorverkauf 13 € inklusive Gebühr und am Veranstaltungstag sowie an der Abendkasse 16 €.

SOMMERFEST ist der perfekte Film zum Start in die Ära alltours Kino: Warmherzig und mit lakonischem Humor erzählt Sönke Wortmann die Geschichte einer Jugendliebe. Basierend auf dem gleichnamigen Erfolgsroman von Frank Goosen, bringt SOMMERFEST den Witz und die Wehmut der litarischen Vorlage kongenial auf die Leinwand – ein Film für alle, die schon einmal geliebt haben und den Sommer lieben. Und eine bittersüße Hommage an die Heimat, die für Wortmann längst Düsseldorf geworden ist, aber geboren und aufgewachsen ist er im Ruhrgebiet. Das gilt auch für Hauptdarsteller Lucas Gregorowicz, der seine Jugend in Bochum verbrachte und dort auch die Schauspielschule besuchte. Bereits bei LAMMBOCK, der 2001 im OpenAirKino am Rhein seine Vorpremiere feierte, arbeiteten die beiden zusammen. Wortmann war damals der Produzent. Nach DAS WUNDER VON BERN und FRAU MÜLLER MUSS WEG! präsentiert Sönke Wortmann nun erneut eine seiner Regiearbeiten persönlich dem Publikum seiner Heimatstadt.

50 Views