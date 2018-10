Am Mittwoch, dem 17. Oktober, gibt es in der Hausbrauerei Zum Schlüssel „Stike“. Das Starkbier, das auf Mönchstradition des 19. Jahrhunderts zurückgeht, wird in der Hausbrauerei „Zum Schlüssel“ zweimal im Jahr gebraut und ist der Liebling von Bierkennern und Genussmenschen.

Die Schlüssel-Küche empfiehlt dazu passende Gerichte vom „Original Schlüssel Treberbullen“ oder regionale und saisonale Köstlichkeiten aus der Brauhausküche. Ab 19 Uhr unterhält die Band „Jim Button´s“ die Gäste musikalisch.

Das „Schlüssel Stike“ T-Shirt ist im „Lädchen“ (auf der Bolkerstraße 41) oder online im Shop erhältlich. https://www.schluessellaedchen.de/

Für den heimischen Genuss gibt es eine limitierte Handabfüllung des Schlüssel Stike. Es wird in 5L, 10L und 20L Fässern im Schlüssel angeboten. Diese sollten allerdings in der Hausbrauerei vorbestellt werden.

https://www.zumschluessel.de/de/stike-alt

https://www.zumschluessel.de/de/termine-events

