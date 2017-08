QVC zum zweiten Mal offizieller Partner der „VOGUE Fashion’s Night Out‘‘ Düsseldorf:

2016 war es für QVC eine erfolgreiche Premiere, in diesem Jahr gibt es die Fortsetzung: Das digitale Handelsunternehmen ist erneut offizieller Partner der „VOGUE Fashion’s Night Out‘‘. Anlässlich des größten Mode- und Shopping-Events Düsseldorfs am 8. September 2017 lädt QVC alle Mode-Begeisterten sowie zahlreiche Promis und VIPs wieder zu einem großen Live-Show-Event ins Hotel InterContinental Düsseldorf auf der Kö ein. Von dort aus präsentiert Deutschlands erfolgreichster Shopping-Sender in einer vierstündigen Livesendung neueste Trends und Kollektionen, die „bar fifty nine‘‘ wird für einen Abend zum TV-Studio. Fashionistas und Mode-Fans können sich in der QVC Beauty Lounge von Make-up Artist Boris Entrup kostenlos stylen lassen. Ein weiteres Highlight: Der Vertical Catwalk zum Start der Livesendung um 20 Uhr.

Ein Highlight des Abends für alle Shopping-Fans rund um die Kö ist die Modenschau, die zum Start der Livesendung um 20.00 Uhr und um 22.00 Uhr in der Lobby des Hotel InterContinental Düsseldorf stattfindet.

Das Besondere: Die Models präsentieren die QVC Kollektionen auf einem Vertical Catwalk: Perfekt gestylt und natürlich gut gesichert laufen sie im Foyer an der Wand des Innenhofes herunter bis auf den Boden der Eingangshalle, von der aus die Zuschauer die spektakuläre Show verfolgen können.

Die Beauty Lounge, die schon im letzten Jahr ein großer Erfolg war, hält auch beim diesjährigen QVC Event wieder tolle Styling-Aktionen für die Gäste bereit. Bei Make-up Artist Boris Entrup können Beauty-Begeisterte ein Fresh-up ihres Make-ups erhalten. Angesagte Kosmetikmarken wie bareMinerals, alessandro international und BABOR präsentieren ihre Highlights — direkt zum Ausprobieren. Für das passende Glamour-Haarstyling sorgen die Experten von Philips, die einem Bad Hair Day keine Chance lassen.

Ein Get-together mit prominenter Gästeliste

Auf der Gästeliste des Abends stehen schon jetzt einige bekannte Namen. Während Shopping-Begeisterte durch die Läden ziehen und sich von den exklusiven Angeboten inspirieren lassen, treffen sich auf dem roten Teppich Stars, Promis und VIPs auf Einladung von QVC zu einem Get-together. Neben Barbara Becker sind Ann-Kathrin Brömmel und Cathy Hummels weitere prominente Gäste. Auch Model und Influencerin Elena Carrière sowie die bekannte Bloggerin Farina Opoku aka Novalanalove sind vor Ort. Modisch wird es auch in der Livesendung. Die QVC Designer Jette Joop, Thomas Rath und Uta Raasch stellen on air ihre Kollektionen vor und auch das durch Germany´s Next Topmodel bekannt gewordene Model Barbara Meier wird dabei sein.

30 Views