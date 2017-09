Riesenrad Düsseldorf – weithin sichtbar und spektakulär beleuchtet: Oscar Bruchs weißes „Wheel of Vision“ dreht sich bald wieder auf dem Burgplatz.

Wheel of Vision hat wieder Lust auf Düsseldorf!

Das Riesenrad Düsseldorf „Wheel of Vision“ wird nach dem großen Erfolg im letzten Jahr auch in diesem Herbst/Winter wieder die Rheinufer-Silhouette bereichern.

Ab dem 14. Oktober dreht sich das 55 Meter hohe Riesenrad erneut drei Monate lang am Rheinufer auf dem Burgplatz zwischen Schlossturm und Rathaus.

Bis zum 7. Januar 2018 dreht es zwischen Altstadt und Rheinuferpromenade seine Runden und bietet den Fahrgästen eine wirklich einmalige Atmosphäre aus einer völlig anderen Perspektive.

Die 42 Gondeln, in denen je bis zu acht Personen Platz finden, sind komfortabel beheizt und vollständig geschlossen. Der Blick aus 55 Meter Höhe ist spektakulär. Eine normale Fahrt, in denen sich das Rad dreimal komplett dreht, dauert zwar nur ca. zehn Minuten, doch man kann auch längere “Roundtrips” und Spezialpakete buchen (siehe unten). Ist man erst mal in Fahrt, schaut man zum Beispiel dem Schlossturm aufs Dach, sieht die Gerresheimer Höhen, den Medienhafen und rüber nach Neuss.

Für besondere Momente sind auch dieses Jahr wieder die Spezialpakete „Brunch in the Sky“, „VIP- Gondel“, „Exklusivfahrt inkl. Foodbox“ und „Geburtstagsgondel“ mit einer Woche Vorlauf buchbar.

Specials für’s „Wheel of Vision“ Riesenrad Düsseldorf

Exklusivfahrt Dinner in the Sky im Riesenrad Düsseldorf

Das Küchen-Team des Traditionsrestaurants Goldener Ring, vor dessen Haustür sich das Wheel of Vision ab dem 9. Oktober dreht, hat die Auswahl der bodenständigen Speisen zusammengestellt. Sie werden, stets frisch zubereitet, quasi „über die Straße“ direkt zum Riesenrad geliefert werden.

Zum Angebot gehören: Rinderroulade „wie bei Muttern“

Schlachtplatte „Goldener Ring“

Schnitzel mit Pommes frites

Hausgemachte Gulaschsuppe

und für Vegetarier die Hausgemachte Gemüsequiche. Das Dinner in the Sky muss 5 Werktage vorher bestellt werden; das Angebot gilt für vier Personen, die ihre Gerichte individuell auswählen können. Pro Person kostet die einstündige (!) Fahrt auf dem Wheel of Vision 39 Euro (Erbseneintopf oder Gemüsequiche) bzw. 49 Euro (Schlachtplatte oder Rinderroulade).

VIP-Gondel Riesenrad Düsseldorf

… für bis zu 4 Personen ist die elegant eingerichtete Luxusgondel mit mehr Platz pro Person und eleganten Ledersesseln. Bei doppelter Fahrzeit kann wahlweise eine Flasche Prosecco oder Champagner zugebucht werden, zum Beispiel für den besonderen Antrag über den Wolken? Preis: € 69.- mit bis zu vier Personen (inkl. 19% MwSt.)

Geburstagsgondel Riesenrad Düsseldorf

Überraschen Sie Ihre Verwandten oder Freunde doch mit einem ganz besonderen Ereignis am Geburtstag. Bis zu 6 Personen können im Riesenrad Düsseldorf eine einmalige Geburtstagsfahrt buchen. Das Angebot beinhaltet eine Stunde Fahrzeit, Kaffee & kleine süße Leckereien. Preis: € 129.- je Gondel (inkl. 19% MwSt.)

Mit der Platzierung auf dem Burgplatz erfüllten sich Oscar und Ariane Bruch einen langjährigen Wunsch, dessen Erfüllung gewiss durch den Umstand begünstigt wurde, dass OB Dirk Elbers damals für die “Bambi”-Verleihung eine neue Attraktion herzeigen wollte. Wie auch immer: Oscar Bruch freut sich auch dieses Jahr über die lange Spielzeit.

Die Spezialpakete und Tickets für normale Fahrten können Sie telefonisch unter 0211-50 66 88 67 ordern.

