Nützlich, originell, schön und immer qualitativ hochwertig – mit diesem Konzept ist das Aachener Unternehmen Pro-Idee groß geworden, heute in einigen europäischen Ländern vertreten. Mit sogenannten Concept Stores, ist das Unternehmen in Deutschland in Aachen und Köln sowie am Airport Düsseldorf vertreten. Seit dem Wochenende präsentiert sich Pro-Idee auf stolzen 350 qm an der Kö 92.

Zum Opening konnten die Geschäftsführer Dieter Junghans (Inhaber) und Ulf Bergjohannunter anderen die Shooting Stars der Kunstszene – Leon Löwentraut und Tim Bengel – präsentieren. Bengel, gerade mal 26 Jahre alt, feierte im letzten Jahr bereits große Erfolge mit einer Einzelausstellung in New York in der angesehenen Contemporary Art Galerie von Philippe Hoerle-Guggenheim und zeigte seine Bilder bereits in vielen Ausstellungen weltweit. Seine Videos wurden rund 400 Millionen Mal angeklickt und bei facebook und Instagram folgen ihm eine halbe Million Menschen.

Leon Löwentraut ist DAS deutsche Kunst-Wunderkind aus Meerbusch und mit Tim Bengel befreundet. Auch Schauspielerin Liz Baffoe kam zur Eröffnung vorbei. Pro-Idee zeigt an der Kö Artikel wie ein faltbares Elektromotorrad, einen künstlichen Baum oder einen Miniatur-Porsche-Motor „mit Originalsound“, wie Pressesprecher Dr. Ludwig Felten weiß.

