Die ausgezeichnete Stimmung in der Caravaningbranche mit nie dagewesenen Zahlen bei Neuzulassungen und Besitzumschreibungen ist auch beim CARAVAN SALON mit einem Rekord-Auftakt spürbar. An den ersten drei Tagen kamen in Düsseldorf über 75.000 Besucher zur weltgrößten Messe rund um die mobile Freizeit. „Caravaning ist absolut in.

Nur diese Reiseform bietet nach dem Motto „In der Welt zu Hause“ Natururlaub in den eigenen vier Wänden und lässt Träume von Freiheit und Unabhängigkeit wahr werden. Gleichzeitig ermöglicht ein Freizeit-Fahrzeug die ideale Verbindung mit den eigenen Hobbys. Wir freuen uns hier beim CARAVAN SALON über den besten Start in der Geschichte dieser Messe“, sagt CARAVAN SALON Director Stefan Koschke. Beim CARAVAN SALON DÜSSELDORF präsentieren über 600 Aussteller noch bis zum 2. September in 13 Hallen und auf dem Freigelände Reisemobile und Caravans jeder Größe und Preiskategorie, außerdem Basisfahrzeuge, Zubehör, technisches Equipment, Ausbauteile, Zelte, Mobilheime, Campingplätze, Reisemobilstellplätze sowie Reisedestinationen.

Allein auf dem Rhein – Schweizer legt mit Stand Up Paddle-Board 900 km zurück

Der ungewöhnlichste Besucher des Caravan Salons war der Schweizer Thomas Oschwald . 900 Kilometer war der Abenteurer von seinem Wohnort Flims in der Schweiz nach Düsseldorf unterwegs – mit seinem Stand Up Paddle Board auf dem Rhein. Bei dieser zwölftägigen Reise hat der Graubündner unter freiem Himmel sein Zelt aufschlagen und das ein oder andere Abenteuer erlebt. Auf seinem Weg musste der 39-Jährige vor allem zu Beginn längere Abschnitte zu Fuss zurücklegen, weil der Rhein wenig Wasser führte. Unter anderem musste er zahlreiche Wasserkraftwerke umgehen und aufkommenden Gegenwinden sowie Stromschnellen trotzen. 75 Kilometer legte der Grundschullehrer täglich im Schnitt auf dem Board zurück und war dafür jeweils von 6.30 bis 18 Uhr auf Deutschlands längstem Fluss unterwegs. Dank eines speziellen Filters konnte er sogar das Rheinwasser trinken, seine Mahlzeiten kamen eher spartanisch daher. „Ich liebe Herausforderungen und ein echtes Abenteuer ist eine Bereicherung für mein Leben. Dieses Streben neue Wege zu gehen, Horizonte zu erweitern und niemals stillzustehen, hat für mich etwas Vollkommenes. Dabei ist es mir wichtig, immer die Natur zu respektieren“, sagt Oschwald.

Dass der CARAVAN SALON in Düsseldorf das Ziel der Reise ist, hat seinen Grund. Auf seinen zahlreichen Mikroexpeditionen wurde Thomas Oschwald immer mehr bewusst, dass es am schönsten ist, wenn er von zu Hause aus aufbrechen kann. Doch das ist nicht immer möglich und so stellt sich für ihn die Frage: Was wäre, wenn das Zuhause auf vier Rädern steht? Nun hofft Oschwald zusammen mit seiner Lebensgefährtin, in Düsseldorf den perfekten Camper zu finden.

