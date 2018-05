Neue Afterwork-Party-Reihe in der bar fifty nine

Die Düsseldorfer Szene kann sich über ein neues Party-Highlight am Nachmittag freuen: Ab Mai 2018 lädt die bar fifty nine jeden Mittwoch ab 17 Uhr zur exklusiven Champagner-Afterwork-Party ein.

In entspannter Atmosphäre und zu coolen Beats gelingt der Sprung in den Feierabend noch besser. Eine spezielle Afterwork-Karte hält vergünstigte Getränke und Cocktails sowie ein besonderes Champagner Afterwork-Package mit frischen Früchten bereit. Das Angebot wird durch ein „2 FOR 1“-Arrangement ergänzt, das für die erste Bestellung von Champagner, Weißwein, Bier und eine Auswahl an Gin & Tonic, Wodka Red Bull und Cocktails gilt. Wer nicht hungrig in die abendliche Freizeit starten möchte, stärkt sich am kulinarischen Angebot der Bar.

Die speziellen Angebote gelten bis 20 Uhr, anschließend lädt die Bar dazu ein, den restlichen Abend dort zu verbringen und bei musikalischer Untermalung und den Cocktail-Kreationen der Barmeisterin Jennifer Heinrichs-Müller genussvoll ausklingen zu lassen.

