Der Schatz in Schmittmanns Keller – ein Blick in die Niederkasseler Edelbrennerei

Der Schatz in Schmittmanns Keller – ein Blick in die Niederkasseler Edelbrennerei

Rund 100.000 l Spirituosen lagern im Keller der Edelkorn-Brennerei Schmittmann in Düsseldorf-Niederkassel. Anlässlich des 200. Firmenjubiläums in diesem Jahr präsentiert Schmittmann nun den Premium-Jubiläumskorn „200“, 25 Jahre gereift in einem Fass, dass die Kartäuser-Mönche in Lohausen im Jahr 1896 bauen ließen.

59 Views