Meine Ernte bietet die Gemüsegärten zum Mieten in Düsseldorf in Kooperation mit dem Gemüsebaubetrieb Andree bereits seit 2010 an. Die neuen Gärtner erwartet ein bereits mit 20 verschiedenen Sorten bepflanzter Gemüsegarten. Alles was man zum Gärtnern benötigt befindet sich bereits vor Ort: Wasser, Gartengeräte und Beratung durch Herrn Nix. Regelmäßige Gärtnerbriefe runden das Angebot ab, und ermöglichen es auch unerfahrenen Gärtnern eine reiche Ernte nach Hause zu bringen.

Meine Ernte startet in Kürze mit allen Düsseldorfer Gärtnern in die Gemüsegartensaison 2017 und eröffnet wieder die Gemüsegärten in Volmerswerth und Niederkassel. Rund 280 Gärtner werden vor Ort ihre Gemüsegärten übernehmen und mit der Gartenarbeit loslegen.

Zunächst wird nach einer kurzen Ansprache feierlich ein rotes Band von unseren kleinen Gärtnern durchgeschnitten. Danach schreiten Alle zur Tat: Im Gänsemarsch geht es an das Laufen der Trampelpfade, welche die Gemüsegärten voneinander trennen. Anschließend wird gesät und gepflanzt, was auf der heimischen Fensterbank vorgezogen wurde. Und auch Gartenzwerge, Fähnchen und andere Gartenaccessoires finden ihren Platz in den Beeten.

„Wir lieben unsere Eröffnungsfeste sehr, weil wir fast alle unsere Gärtner persönlich kennenlernen oder wiedersehen, und die Begeisterung für die Gartenarbeit nach den Wintermonaten spürbar ist“, so Wanda Ganders, Gründerin von Meine Ernte. „Hier liegt eine Aufbruchsstimmung und große Freude auf das frische Gemüse in der Luft!“

Das Meine Ernte Team lädt alle Interessierten herzlich zu den Eröffnungsfeiern der Gemüsegartensaison 2017 ein:

Düsseldorf-Niederkassel – Gemüsebetrieb Andree

Wann: Samstag, 06. Mai 2017 um 17:00 Uhr

Wo: Kaiser-Friedrich-Ring (gegenüber Hausnr. 96) in 40547 Düsseldorf

Düsseldorf-Volmerswerth – Gemüsebetrieb Andree

Wann: Samstag, 06. Mai 2017 um 13:00 Uhr

Wo: Volmerswerther Deich (Höhe Bootshaus) in 40221 Düsseldorf

Bitte beachten Sie, dass der Deich nicht mit dem PKW befahren werden darf!

Kontakt: meine ernte Ganders und Kirchbaumer GbR (info@meine-ernte.de / Tel: 0228 2861 7119/ www.meine-ernte.de)

Die Gemüsegärten zum Mieten gibt es übrigens schon in 22 deutschen Städten. Wer mehr wissen will: www.meine-ernte.de

