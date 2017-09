Ab Sonntag, dem 1. Oktober 2017, laden Düsseldorfer Spitzenköche mit ihrem Best Of-Menü zu Spitzenküche zum Spitzenpreis: Für 69 Euro servieren die Köche bis Ende Oktober in mindestens 5-Gängen die absolute Kür ihres Könnens.

Perfektion kennt keine Kompromisse – schon gar nicht beim Kochen. Bei den Gerichten der Düsseldorfer Spitzenköche geht es ausschließlich um den vollendeten Genuss. Dafür haben sie sich mit aller Leidenschaft der Kochkunst verschrieben und streben Tag für Tag nach Höchstleistungen.

Mit dem BEST OF MENÜ DER DÜSSELDORFER SPITZENKÖCHE servieren im Oktober 2017 vier Köche ein individuelles Menü. Und das zu einem Preis, der sehr schnell in Genießerlaune bringt.

Diese Köche machen mit:

Christian Penzhorn • CP Restaurant

Michael Reinhardt • Reinhardt´s Restaurant

Claudia Schröter • Andrejs Oyster Bar

Holger Berens • Berens am Kai

⇒ Hier der aktuelle Flyer zum Download

Weitere Informationen:

www.duesseldorfer-spitzenkoeche.de

