Bunt ist es in den Räumlichkeiten von „la terra“ in Flingern in der Ackerstraße 204. Inhaberin Susanne Künzel strahlt mit den farbenfrohen Blumenarrangements und ausgefallenen Dekorationselementen um die Wette. In jedem Winkel des liebevoll eingerichteten Blumenladens gibt es etwas Interessantes zu entdecken, so dass man schnell den eigentlichen Grund des Besuchs vergisst. Eins ist jedoch schnell klar: Hier gibt es mehr als nur frische Schnittblumen. Übrigens: Einmal pro Woche zeigt das „la terra“ auf facebook, was dort gerade so im Angebot ist. Einfach auf fb folgen https://www.facebook.com/laterrablumen.

Besonders in der Weihnachts- und Vorweihnachtszeit pilgern viele Kunden Jahr für Jahr zu ihr nach Flingern, um eine Besonderheit zu bestaunen: einen fast fünf Meter großen, perfekt gewachsenen Tannenbaum! Von oben bis unten opulent geschmückt. Und das alles kann man kaufen.

La Terra

Ackerstraße 204

40235 Düsseldorf-Flingern

Tel: 0211 68 35 68

Fax: 0211 680 36 87

www.laterra.de

