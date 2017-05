Ob „You’re the One That I Want“ oder „Summer Nights“ – nach Erfolgen auf der ganzen Welt kehren die Megahits aus dem legendären Klassiker GREASE auch in Deutschland zurück auf die große Leinwand. Ab dem 24. Mai 2017 können Fans des erfolgreichsten Filmmusicals aller Zeiten die Geschichte rund um den draufgängerischen Danny (John Travolta) und die engelsgleiche Sandy (Olivia Newton-John) in ausgewählten Kinos noch einmal erleben – dank brandneuer Sing-A-Long-Version diesmal sogar zum Mitsingen! Die neue Sing-A-Long-Version des Kultfilmes ist in deutscher Sprache und alle Songs sind – natürlich auf Englisch – untertitelt, sodass der Kinobesuch zum unvergesslichen Karaoke-Abend wird.

Alle Termine und Kinos finden Sie unter

www.grease-singmit.de/termine-de/grease_termine-de.html

