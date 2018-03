Für die nächsten zwei Wochen wird Düsseldorf wieder in die 50er Jahre zurückversetzt, denn GREASE ist zurück im Capitol Theater! Die gestrige Premiere ließ die zeitlose Rock’n’Roll-Romanze auf der Bühne lebendig werden und wurde mit Standing Ovations und begeisterten Zuschauerstimmen belohnt.

„Ich liebe Grease! Diese Musik und die Tänze dazu! Und ich wollte schon immer so einen Petticoat tragen“, verrät Model Nina Ensmann nach der Show. Nico Schwanz und Matthias Mangiapane sind auch schon völlig im Nostalgie-Fieber: „Ab morgen wird nur noch Pomade benutzt!“ Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel besuchte bereits die Voraufführung am 20. März: „Mir hat die Show ganz toll gefallen. Es war super unterhaltsam und Grease ist ja auch so ein bisschen das Stück, mit dem ich groß geworden bin – ich bin total begeistert.“

Die Liebesgeschichte zwischen dem coolen Danny und der schüchternen Sandy, die sich nach einem Urlaubsflirt zu Schuljahresbeginn an der High School wiedertreffen, ist heute – der Film feiert in diesem Jahr bereits sein 40-jähriges Jubiläum! – so populär wie eh und je. Untermalt wird die Story von zeitlosen Kult-Songs wie „You’re the one that I want“ oder „Greased Lightnin‘“.

Der Zauber der 50er Jahre war gestern Abend jedoch nicht nur auf der Bühne zu spüren: Bereits vor dem Theater konnten die Besucher glänzende Oldtimer bestaunen. Die Tanzgruppe „Flashlights“ (Deutsche Meister Discofox-Formationen) bot mit tollen Choreographien zu GREASE-Sounds eine gelungene Einstimmung auf die Show, während im Foyer handgeschneiderte Petticoats von Atelier DSigns & Fräulein Valentine sowie ein stilechtes Quickstyling vom Cut Corner auf die Gäste warteten.

GREASE im Capitol Theater Düsseldorf

Spieltermine: 20. März bis 1. April 2018

Vorstellungen: Di bis Fr 20 Uhr

Samstag 15 & 20 Uhr

Sonntag 15 & 19 Uhr

Preise: 30 bis 92 € (zzgl. 15% Vorverkaufsgebühr und 2 € Systemgebühr pro Ticket)

Tickets: 0211 73440, www.capitol-theater.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen

