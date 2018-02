Ihr weltweiter Megaerfolg ‘America’ sorgte in den 80er Jahren für Furore und wurde seiner Zeit viel diskutiert. Seitdem besitzt die italienische Rockröhre GIANNA NANNINI glühende Fans in ganz Europa und das obwohl sie ihre Lieder seit Anfang an konsequent auf italienisch schreibt und singt.

‘Amore Gigante’ heißt nun ihr neues Album, das vor wenigen Wochen erschienen ist. Angelehnt an den Sound ihres Aufstiegs in den 80ern sind die Lieder das Fundament, auf dem sich Gianna Nanninis große Stimme mit aller Kraft, Euphorie und Leidenschaft entfalten kann.