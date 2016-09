Am Wochenende starten die Kasematten am Rheinufer mit einem großen Frühlingsfest in ihre 20. Saison.

Zahlreiche kulinarische Specials, Livemusik, ein DJ und eine Bundesliga-Übertragung könnten den Frühling nicht besser willkommen heißen.

Kurzinfos:

· Datum: Sa. und So., 19.-20.03.2016

· Beginn: ab 12 Uhr

· Eintritt frei!

Folgende Saison-Highlights vormerken:

· 15.-16.04. Jubiläumsfest: 20 Jahre Kasematten

· 10.06. – 10.07. EM 2016: Großes Public Viewing am Rhein

· 17.09. – 03.10. Düsseldorfer Oktoberfest

· Anfang November: Kasematten Winterzauber

· 31.12. Silvesterparty

Weitere Informationen finden Sie auf:

www.kasematten-duesseldorf.de

www.kasematten-duesseldorf.de/pressebereich

www.facebook.com/kasematten

