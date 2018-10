Die BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition feiert am 16., 17. und 18. November 2018 die Premiere in Düsseldorf. Es ist ein bombastisches Musikspektakel, das der ARENA bevorsteht, wenn der größte Club der Welt seine Pforten öffnet und mehr als 150 weltweit renommierte DJs und Bands zu ihren Live-Shows einladen. Rund 100.000 Gäste werden an den drei Tagen erwartet. Fans aus aller Welt werden nach Düsseldorf kommen. Australien, Brasilien, Chile, China, Japan, Malaysia, Mauritius, Mexiko, Namibia, Neuseeland, Saudi-Arabien, Südafrika, USA oder Vietnam – in mehr als 50 Nationen wurden bislang schon Tickets verkauft!

Burkhard Hintzsche, Stadtdirektor der Landeshauptstadt Düsseldorf und Schirmherr des BigCityBeats WORLD CLUB DOME Düsseldorf: „Der größte Club Deutschlands – für drei Tage in Düsseldorf! Mit der BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition kommt ein großes Veranstaltungs-Highlight in die Landeshauptstadt. Großartige Bands wie die Black Eyed Peas und The Chainsmokers aber auch namhafte DJ-Größen wie Sebastian Ingrosso, Lost Frequencies und Robin Schulz versammeln sich in der MERKUR SPIEL-ARENA, um eine außergewöhnliche und herausragende Party auf die Beine zu stellen. Die Besucherinnen und Besucher werden ein tolles Event in ganz besonderer Stadionatmosphäre erleben. Wir werden uns als gute Gastgeber präsentieren und ich bin mir sicher, dass der in Frankfurt längst als Highlight und „Marke“ bekannte „WORLD CLUB DOME“ auch Düsseldorf als Wirtschaftsstandort noch bekannter machen wird.“

Das musikalische Angebot für die Winter Edition kann sich sehen lassen: Ganz oben stehen Namen wie die berühmten Black Eyed Peas, die vor allem Anfang der 2000er Jahre bahnbrechende Erfolge zu verbuchen hatten. Sie feiern 2018 ihr Comeback und in Düsseldorf ihren Tour-Abschluss. Auch Superstars aus Deutschland haben ihre Zusage bestätigt, allen voran der deutsche Ausnahmekünstler, dessen Lieder jeder aus dem Radio kennt: Robin Schulz. Auch Techno-DJ Felix Kröcher und der seit Jahren gefeierte Boris Brejcha aus Ludwigshafen werden da sein. Die weltweite DJ-Elite, deren Gagen sich im mittleren sechsstelligen Bereich angesiedelt haben – sie dürfen natürlich bei so einem Großereignis keinesfalls fehlen.

Die riesige Mainstage – die Hauptbühne – steht im Herzen der Arena. Mehrere zehntausend Besucher erleben hier Live-Konzerte der absoluten Spitzenklasse, mit ausgefeilter Pyrotechnik und aufwendigen Licht- und Laser-Installationen. Und derjenige, der es etwas intimer mag, der lässt einfach die Arena-Tür hinter sich zufallen und tanzt in über 20 Clubs. Die Clubs, die kreisförmig rund um die Hauptbühne angesiedelt sind, befinden sich nur wenige Meter entfernt.

Bei der BigCityBeats trifft Clubkultur unterschiedlicher Genres zusammen. Genauso bunt wie die Musik sind auch die Gäste und alle genießen einen oder mehrere Tage und Nächte Musik und Show im größten Club der Welt.

Veranstalter ist das in Frankfurt ansässige Unternehmen BigCityBeats, mit Bernd Breiter als Kopf eines hochengagierten Teams. Ein Team, das gerade erst aus Asien zurückgekommen ist, wo der BigCityBeats WORLD CLUB DOME Korea mit 120.000 Gästen erfolgreich zu Ende ging. Eben noch Korea, jetzt Düsseldorf.

BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition 2018

Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. November 2018

Düsseldorf, MERKUR SPIEL-ARENA

Tickets: ab 99 Euro zzgl. VVK-Gebühren

Tickets & Infos: www.worldclubdome.com und www.facebook.com/worldclubdome

Über BigCityBeats:

Label, Radioshows, Clubnights, Eventagentur, Merchandise-Vertrieb, Live-Entertainment – BigCityBeats zählt seit 15 Jahren zu den erfolgreichsten Veranstaltungsmarken Deutschlands. BigCityBeats – der Name ist Programm. Der Sound der Großstädte. Der Metropolen. Mit diesem Gedanken ins Leben gerufen, hat sich BigCityBeats bereits kurz nach dem Katapultstart Anfang des neuen Millenniums zu einer Plattform avanciert, die Veranstaltungsproduktionen neu definiert und ihrem bisherigen Stempel eine völlig neue Signatur gegeben hat. Von der Großstadt in die Welt. Von Frankfurt am Main nach Düsseldorf. Nach Korea. Ins All. Und zurück. Kreativer Kopf war und ist Bernd Breiter, der sich als Musikproduzent in den 1990er-Jahren einen großen Namen erarbeitete und heute mit einem 14-köpfigen Team spektakuläre Events auf die Beine stellt. Auf den Erfolgslorbeeren ausruhen – das ist nicht das Credo des Frankfurter Urgesteins, das mit dem ersten Club in der Schwerelosigkeit („Zero Gravity“), den „World Club Trains“ und perfekt organisierten Partykreuzfahrten („World Club Cruise“) Veranstaltungs-, Musik- und Clubgeschichte geschrieben hat – und als durchführendem örtlichen Veranstalter 2bp Communications mit weiteren Events gewiss noch Geschichte schreiben wird!

