Am 13. September 2017 findet auf Einladung von Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel, Ministerialdirigent Dr. Herbert Jakoby (Leitung Außenwirtschaft im Wirtschaftsministerium NRW), Petra Wassner (Geschäftsführerin NRW.Invest) und Werner Dornscheidt (Vorsitzender der Geschäftsführung Messe Düsseldorf) der traditionelle „Düsseldorf Abend“ im Hotel „New Otani“ in Tokio statt. Die Hausbrauerei Zum Schlüssel sponsert den Empfang und ist mit ihrem bereits zweifach mit Gold prämierten „Original Schlüssel“ Altbier vor Ort. Der “Düsseldorf Abend”, der dazu dient das gute Netzwerk der Landeshauptstadt in Japan sowie die engen Kontakte mit den ehemaligen „Düsseldorfern“ zu pflegen, wurde 1981 erstmals gemeinsam von Stadt und Messe Düsseldorf durchgeführt. Seitdem findet er alle 2-3 Jahre in Tokyo statt, 1995 beteiligte sich erstmals auch das Land NRW als Mitveranstalter.

700 Liter Original Schlüssel

36 Fässer Original Schlüssel sind inzwischen in der japanischen Hauptstadt eingetroffen, die vom internationalen Flughafen Düsseldorf nach Tokio flogen. Für Dipl.-Braumeister Dirk Rouenhoff ist es eine besondere Freude, dass sein „Original Schlüssel“ über 9.000 Kilometer weit transportiert und den Gästen am Abend im Hotel „New Otani“ frisch gezapft serviert wird.

