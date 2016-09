Am 21. Juli geht es los: großartige Filmerlebnisse vor einer einmaligen Kulisse, an 32 Abenden im Sommer Filme Open Air – mit Blick auf den Rhein und auf die Altstadt. Das ist das Commerz Real Cinema. Das anspruchsvolle Programm startet mit einem Film der Extraklasse: Die Drama-Komödie „Captain Fantastic“ ist ein gefühlvoller Streifen, in dem ein Vater (Viggo Mortensen) seine in der amerikanischen Wildnis aufgewachsenen Kinder in das hektische US-Großstadtleben einführt. Der Film wurde in Cannes für die beste Regie ausgezeichnet.

Allerbeste Laune ist am Freitag, dem 22. Juli, garantiert, wenn der Abba-Kultstreifen „Mamma Mia“ läuft. „Zoomania“ am 23. Juli ist ein großartiger Film für Kinder. Fans von George Clooney kommen in „Hail Cesar“ am 26. Juli auf ihre Kosten. Die „Joker Night“ ist für den 27. Juli angesagt. An diesem Abend wird ab 22.05 Uhr eine Vorpremiere oder ein Vorverkaufsschlager gezeigt, der jedoch erst später auf der offiziellen Website bekanntgegeben wird.

Das komplette Programm finden Sie auf der Website des Commerz Real Cinema: www.commerzrealcinema.de

Hier gibt es auch Informationen über das Angebot des schönsten Kinos am Rhein, denn das ist mehr als Popcorn und Coca Cola. Tickets gibt‘s bei westticket.de. Telefon Kino: 0211 – 27 40 00,

Einlass jeweils um 19 Uhr.

