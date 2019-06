Bereits zum 11. Mal laden die Düsseldorf Arcaden in 2019 zum großen Nachbarschaftsfest ein und begeistern ihre Besucher am Samstag von 13 bis 21 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr mit zahlreichen Aktivitäten und Workshops zum Mitmachen auf dem Vorplatz. Am Samstag sind natürlich auch die Shops bis 20 Uhr geöffnet und überraschen mit individuellen Aktionen und besonderen Angeboten. Das Highlight bei „Bilk ist auf der Rolle“: Wieder bietet das Shopping Center Künstlern aus Düsseldorf eine große Bühne und sucht diesmal den aufgehenden „Stern für Bilk“.



Das Programm des Bilker Stadtteilfests ist kunterbunt und verspricht Kurzweil, denn die Gäste dürfen nicht nur zuschauen, sondern auch mitmachen! Etwa beim BE A STAR-Karaoke mit Band, bei dem Jung und Alt selbst zum Mikro greifen, mitsingen und den Talenten auf der Bühne nacheifern können. Oder beim Salsa-Workshop, bei dem die Besucher lernen, wie sie ihre Hüften perfekt zu lateinamerikanischen Rhythmen kreisen. Kreativ können die Kinder zudem an der XXL-Malwand werden. Auch für ganz besondere Special Guests haben die Düsseldorf Arcaden gesorgt: Der beste Beatboxer Europas sorgt garantiert für gute Stimmung vor der Bühne und last but not least bringen die Kids von KiKA TanzAlarm mit Singa Gätgens die Menschen ganz sicher in Bewegung. Erinnerung gefällig? Dann auf zum Air-Brush-Stand, an dem es bunte Tattoos für kurze Zeit gibt. Exklusiv erhalten Düsseldorf Arcaden Treuekarteninhaber ein spezielles Portrait von sich – Achtung! – aus Pfannkuchenteig, serviert mit Ahornsirup. Originell und lecker!



Auf der Suche nach dem „Stern für Bilk“

Was darf nicht fehlen? Der Musik-Contest! Beim Bilker Sommerfest gibt es wie in den Jahren zuvor wieder etwas auf die Ohren. Die Gäste dürfen sich auf erstklassige Musik von regionalen Künstlern freuen, die in einem spannenden Battle gegeneinander antreten, um der Star der Bilker Nachbarschaft zu werden. Wer 2019 gewinnt, entscheidet die Jury aus DJane Alegra Cole, Produzent Tim Peters, Sänger Lorenzo Sposatos und Moderator Dirk Daniels sowie das Publikum bei einem Live-Voting. Alle Teilnehmer haben einiges auf dem Kasten, doch wer wird den großen Musik-Contest für sich entscheiden können? Den Gewinnern winken Preisgelder in Höhe von insgesamt 3.500 EUR. Anmelden können sich Bands, Solo-Acts, Duos, Newcomer genauso wie Profi-Musiker noch bis 23:59 Uhr am Sonntag, den 23. Juni, unter http://bit.ly/düa_musiccontest.



Auf einen Blick



Bilk sucht den „Stern für Bilk“: Regionale Talente treten beim Musik-Contest gegeneinander an. Wer gewinnt? Das entscheiden Jury und Publikum!

BE A STAR-Karaoke mit Band: Mikro an und mitsingen – so werden die Besucher selbst zum Star!

Salsa-Workshop: Die Hüften schwingen und das Gefühl von echtem Salsa erleben!

Eine XXL-Malwand: Kreativ werden und Spaß haben – das gilt für Groß und Klein.

Air-Brush-Stand: Lust auf eine besondere Erinnerung? Dann auf zum Air-Brush-Stand.

Special Guests: Der beste Beatboxer Europas, ein Tape Art Künstler & KiKA TanzAlarm mit Singa Gätgens.

Exklusiv für Inhaber der Treuekarte: Mit Pfannkuchenteig wird ein schmackhaftes Portrait der Besucher gezeichnet und mit einem Schuss Ahornsirup serviert.

