Die Stadtsparkasse Düsseldorf plant rund um den Weltspartag viele tolle Aktionen – am 30. Oktober ist es wieder soweit. Ein Grund für die Stadtsparkasse Düsseldorf, diesen besonderen Tag direkt mit einer KNAX-Weltsparwoche und ihren kleinen Kunden zu feiern.

Traditionell erhalten alle Kinder, die ihr Sparschweinchen in die Filiale bringen, zur Belohnung ein Geschenk und erkennen so: Sparen lohnt sich! Viele Sparkassenfilialen feiern in ihrem Viertel darüber hinaus mit einem spannenden Aktionstag und sind ganz für ihre kleinen Kunden da: Einmal das Glücksrad drehen, sich toll schminken lassen oder spannende Bastelaktionen.Darüber hinaus bietet die Stadtsparkasse Düsseldorf den Kindern einige Exklusiv-Veranstaltungen an:

KNAX-Poolparty im Freizeitbad Düsselstrand: Montag, 30. Oktober 2017, 14:00-18:00 Uhr

Vorführung im Puppentheater Helmholtzstraße: Donnerstag, 2. November 2017, 16:00 Uhr

Stadtrundfahrt im roten Doppeldecker-Bus: Freitag, 3. November 2017, 14:30-16:30 Uhr

Anmeldeformulare für diese KNAX-Specials gibt es in allen Filialen und auf www.sskduesseldorf.de/weltsparwoche .

