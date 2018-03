Der größte Tanzlehrerkongress der Welt, der INTAKO, ist dieses Jahr wieder vom 25. bis zum 29. März zu Gast in Düsseldorf. Tausende Tanzlehrer aus ganz Deutschland und vielen Ländern der Welt tauschen sich hier aus über die neuesten Trends – und bringen zum achten Mal das Parkett im Ballsaal des Hotel Maritim zum Beben.

Schon vor dem Kongress der Profis des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbandes ADTV, beim INTAKO Open (23.-25. März) schlägt jedoch die große Stunde für alle Amateure, die mit den populärsten Tanzexperten Deutschlands aufs Parkett dürfen. Die „Let’s Dance“-Stars ErichKlann & Oana Nechiti sowie Vadim Garbuzov & Kathrin Menzinger sind ebenso dabei wie Isabel Edvardsson (Foto links). Die blonde Schwedin, mehrfache Deutsche Meisterin bei Standardtänzen und gleichfalls „Let’s Dance“-Star, macht wegen ihres kleinen Söhnchens Mika, geboren im September letzten Jahres, eine TV-Pause, doch beim INTAKO wollte sie nicht fehlen.

Stammgäste beim INTAKO Open sind auch Michael Hull, der mehrfache Deutsche Meister und vierfache Weltmeister, die Salsa-Koryphäe Emile Moïse und neben anderen der populäre Trendscout des ADTV, Markus Schöffl (Foto unten), der auch als ZDF-Choreograph tätig ist.

Wer mit den TV-Stars aufs Parkett will, kann sich im Maritim noch eine Halbtagskarte für 70 Euro sichern, die auch zur Teilnahme an der Welcome-Party des ADTV am Freitag berechtigt. „Am Samstag haben wir praktisch alle großen ‚Let’s Dance‘-Stars am Start,“ freut sich Ingo Woite, Organisator des Kongresses.

Amateure, die mittanzen wollen, bezahlen für die Halbtagskarte 70 Euro und können dafür sieben Unterrichtseinheiten in Anspruch nehmen, die teilweise parallel stattfinden. Außerdem berechtigen die Halbtageskarten zur Teilnahme an der Welcome-Party.

Ein absoluter Höhepunkt für alle Freunde des Tanzes ist Samstag, der 24. März. Um 19:30 Uhr, beim großen Galaball im Festsaal des Maritim, steigt das Internationale Standardturnier der Professionals (DPV). Die Tickets kosten ab 40 Euro inklusive Buffet und Welcome Drink. Einzelheiten auf der Website http://www.intako-open.de/

