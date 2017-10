Jascha Habeck präsentiert Stars und Events ganz nah, ganz exklusiv WDR 2 ist mit Stars und Events auf Tour durch den Westen. Am Mittwoch, 18. Oktober, macht die WDR 2 Tour 2017 mit Amy Macdonald zu einem besonderen Radiokonzert in der Classic Remise halt. Vor nur ein paar Hundert Zuschauern präsentiert die schottische Sängerin Songs aus ihrem aktuellen Album „Under Stars“. Für die WDR 2 Tour 2017 hat sich der Sender ganz besondere Veranstaltungsorte im Westen ausgesucht. Das Publikum kann seine Stars ganz nah in Locations erleben, die ein ganz besonderes Flair haben – wie die Classic Remise in Düsseldorf. Amy Macdonald wird sich zwischen den herrlichen Wagen besonders wohlfühlen. Denn wie sie WDR 2 erzählte, ist sie ein absoluter Auto-Fan und besitzt gleich zwei Ferraris. Gastgeber des Radiokonzerts ist WDR 2 Mittagsmagazin Moderator Jascha Habeck, der 2016 den Deutschen Radiopreis als bester Moderator gewann.

Tickets für dieses exklusive Ereignis am besonderen Ort gibt es nicht zu kaufen, sondern nur bei WDR 2 zu gewinnen: Ab September Radio hören und Ticket sichern! Wer die Veranstaltung nicht vor Ort erleben kann, hat trotzdem die Möglichkeit live dabei zu sein. WDR 2 überträgt das Konzert im Radio und als Video-Livestream auf wdr2.de.

Seit zehn Jahren begeistert Amy Macdonald ihr Publikum. 2007 überraschte sie mit ihrem Debutalbum „This is the Life“, das sie schon mit 16 Jahren geschrieben hatte. Songwriting und Gitarrespielen brachte sie sich selbst bei. Der Song aus dem Album stürmte die Charts.

Doppel- und Vierfachplatinstatus in mehreren Ländern folgte. Live ist die Schottin unschlagbar. Ihre Freude an der Musik überträgt sich schon nach wenigen Takten aufs Publikum. Tanzen und mitsingen ist erwünscht, mitfiebern unvermeidlich. „Dream on“ heißt ihr aktueller Hit – der Traum geht weiter exklusiv in Düsseldorf.

WDR 2 Tour 2017

Amy Macdonald live

Mittwoch, 18. Oktober 2017, 20.30 Uhr

Classic Remise, Harffstraße 110A, 40591 Düsseldorf

Tickets gibt es bei WDR 2 zu gewinnen

39 Views