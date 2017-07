Aufbruch in eine neue Ära: Das renommierteste OpenAirCinema Deutschlands startet am 20. Juli in seine 23. Saison. Unter dem Titel alltours Kino hebt sich die weltgrößte hydraulische Leinwand erneut an 32 Abenden in den Düsseldorfer Nachthimmel. Unmittelbar am Rhein erwarten Sie auch in diesem Jahr deutsche Erfolgsfilme und internationale Blockbuster sowie anspruchsvolle Produktionen und exklusive Vorpremieren. Erstmals gibt es Vorteile für Frühbucher und Abo-Kunden der Rheinbahn. Der BEACHCLUB hat bereits seit Freitag, 7. Juli geöffnet.

Wie bei der Buchung Ihres alltours Urlaubs gilt: Wer früh bucht, spart! Bis zur ersten Vorstellung der Saison 2017 kosten die Tickets mit freier Platzwahl im Vorverkauf nur 11 € inklusive Vorverkaufsgebühr statt 16 € an der Abendkasse. Außerdem neu in diesem Jahr: Die Buchung von reservierten Plätzen auf der Tribüne! Weiterhin gilt: Vor Ort können Sie sich Ihren Wunschsitz mit den kostenfrei am Eingang bereitstehenden Karten markieren. Möglich macht dies unser neuer Partner Gottfried Schultz. Ebenfalls beibehalten wurden die Rabatte für SchülerInnen, Auszubildende und Studierende sowie für Kinder bis 14 Jahren bei ausgewählten Vorstellungen. Der Vorverkauf hat begonnen und aktuell sind noch Tickets aller Kategorien erhältlich!

Das cineastische Spektakel startet am 20. Juli mit Sönke Wortmanns SOMMERFEST, bevor am nächsten Abend traditionsgemäß bei MAMMA MIA! direkt nach dem Kirmes-Feuerwerk die Welthits von ABBA aus den 70 Surround-Lautsprechern erschallen. Evergreens erklingen auch am 4. August bei GREASE Sing-A-Long, der Karaoke-Version des Klassikers mit Oliva Newton-John und John Travolta. Für beste Unterhaltung garantiert ebenfalls die erste Vorpremiere der Saison 2017: ALIBI.COM ist der komödiantische Filmhit des Jahres aus Frankreich und am 31. Juli vor dem bundesweiten Kinostart in Deutschland in Düsseldorf zu sehen. TULPENFIEBER mit Alicia Wikander und Oscar®-Preisträger Christoph Waltz ist die zweite exklusive Vorpremiere im ersten alltours Kino.

Der BEACHCLUB ist bei schönem Wetter in der Regel werktags ab 15 Uhr und an den Wochenenden ab 13 Uhr frei zugänglich ist. Am 15. Juli steigt dort das 2. Düsseldorfer HIP HOP OPENAIR.