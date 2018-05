Streetfood-Festival in den Schwanenhöfen

Live-Cooking vom Feinsten auf dem Street Food Festival in Düsseldorf

Die Schwanenhöfe (Erkrather Str. 230) verwandeln sich am Samstag, dem 12. Mai (12-22 Uhr) und am Sonntag darauf (12-20 Uhr) zu einer kulinarischen Begegnungsstätte. Qualitativ hochwertige Street-Food-Anbieter grillen, kochen und braten, was das Zeug hält.

Hier kann man jedem der am Herd etwas Besonderes zu bieten hat über die Schultern schauen. Show Cooking vom Feinsten! Das Street Food Festival steht für echte und kunterbunte Street Food Küche aus der ganzen Welt. Für alle Hungrigen und Feinschmecker ein Erlebnis, das die Sinne anspricht: schauen, riechen, fühlen und schmecken. Hier könnt ihr ohne Eintritt zu bezahlen altbekannten und neuen Street Food Anbietern über die Schultern schauen. Für musikalische Unterhaltung ist gesorgt und einen Kinderspielbereich für die Kleinen gibt es auch.

