Pablo Picasso ist sein Idol, er malt farbige, „expressiv-abstrakte Bilder“, und seine Ausstellungen sind überall auf der Welt in kürzester Zeit ausverkauft: Leon Löwentraut, gerade mal 19 Jahre alt, ist der Shootingstar der internationalen Kunstszene. Am Freitag, dem 8. September 2017 (18:30 Uhr) präsentiert der Nachrichtensender ntv ein Porträt des jungen Wilden aus Düsseldorf. Den Deal eingefädelt hatte der Düsseldorfer Galerist und Kunstverleger Dirk Geuer.

Für die Dokumentation „Leon Löwentraut – Ausnahmetalent der Kunst“, trifft Wolfram Konsden jungen Maler in Düsseldorf und geht auf Spurensuche. Er spricht mit Löwentrauts Eltern und seiner Kunstlehrerin, die ihm nur eine 3 auf dem Zeugnis gab, beleuchtet den Werdegang des Erfolgs und erfährt auch sehr private Dinge über Niederlagen, Träume, Wünsche und Pläne des Künstlers.

Atemberaubende Dynamik

Auch bei der Entstehung eines Gemäldes ist die Kamera hautnah mit dabei: „Das war wirklich Malen bis zur Ekstase“, beschreibt Wolfram Kons die Malaktion. „Wie Leon Löwentraut vor laufender Kamera zu lauter Musik ein neues Werk auf die Leinwand zaubert, ist von atemberaubender Dynamik und leidenschaftlichem Exhibitionismus.“

Löwentraut kombiniert Farben und Formen gestisch wild, malt oftmals mit Tube statt mit Pinsel. Seine Sujets sind vielseitig, beschäftigen sich mit Menschen und Zwischenmenschlichem, oszillieren zwischen Optimismus und Kritik, zeigen oftmals den isolierten Menschen hinter der sozialen Fassade. Dabei spielt der Aktionismus, wie er im sogenannten Action Painting zum Ausdruck kommt, in der Werkentstehung eine entscheidende Rolle. Bevorzugt malt Löwentraut auf dem Fußboden – mit vollem Körpereinsatz.

Die etwa 25-minütige Sendung läuft im Rahmen der ntv Kunst-Doku-Reihe „inside art“. Bisher wurden in dem Format Julian Schnabel, Günther Uecker, Hermann Nitsch, Mel Roamos, Markus Lüpertz und Tony Cragg vorgestellt, die ebenfalls von Geuer & Geuer aus Düsseldorf vermittelt wurden.

Anlässlich der Dokumentation werden exklusiv zwei ntv art Grafikeditionen von Leon Löwentraut in limitierter Auflage erscheinen. Die beiden Grafiken „Leave me alone“ und „Stay with me“ wurden intensiv von Künstlerhand mit Acrylfarbe übermalt. Somit ist jedes Exemplar einzigartig.

Die nächste Ausstellung von Leon Löwentraut „Singles & Couples“ findet in der Düsseldorfer Galerie Geuer & Geuer an der Heinrich-Heine-Allee 19 statt und wird am Freitag, dem 29. September 2017 im Beisein des Künstlers um 19 Uhr eröffnet

„Leon Löwentraut – Ausnahmetalent der Kunst“

Sendetermine:

Freitag, 8. September 2017, 18.30 Uhr

Samstag, 9. September, 19.30 Uhr

