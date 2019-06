Er trifft den Nerv der Zeit: Leon Löwentraut (Foto), 21 Jahre, Maler. Seine farbenprächtigen, energievollen Gemälde elektrisieren die internationale Kunstszene. Ob in New York, London, St. Petersburg, Basel oder Singapur – Die Ausstellungseröffnungen des jungen, extravaganten Künstlers erregen hohe Aufmerksamkeit, sein Malstil sorgt für internationales Interesse und seine Werke sind in kürzester Zeit ausverkauft.

Und der Erfolg hält an: Am Freitag, dem 21. Juni 2019, präsentiert die Gerhardt Braun Gallery unter dem Titel „Iconic“ auf Ibiza zwanzig brandneue, großformatige Gemälde des jungen Künstlers sowie eine handveredelte Graphik Edition in einer 30er Auflage.

Leon Löwentraut zählt zu den jüngsten und gefragtesten Nachwuchskünstlern der Gegenwart und stellt seine Werke weltweit erfolgreich aus.

Sein Stil: farbige, abstrakte Kunst – expressive Wucht mischt sich mit cooler Lässigkeit. Löwentraut kombiniert Farben und Formen gestisch wild. Dabei spielt der Aktionismus, wie er im Action Painting zum Ausdruck kommt, in der Werkentstehung eine entscheidende Rolle. Von Picasso, Matisse und Basquiat inspiriert, sucht Löwentraut in seiner Malerei nach Freiheit.

Bevorzugt malt Löwentraut auf dem Fußboden – mit vollem Körpereinsatz und wie im Rausch – bei lauter Musik: Rap, Klassik, Soul! Seine expressiven Gemälde thematisieren das Zwischenmenschliche, zeigen oftmals den isolierten Menschen hinter der sozialen Fassade, oszillieren zwischen Optimismus und Kritik.

Löwentraut lebt und arbeitet in der Nähe von Düsseldorf.

Foto: Nick Wagner

