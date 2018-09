Für alle, die es verpasst haben: Hier ein klasse Fotorückblick (Verlinkung zu facebook) auf das 200-Jahre-Jubiläumsfest der Edelbrennerei Schmittmann in Niederkassel am Samstag.

Die Fotos von Hojabr Riahi geben einen guten Eindruck von dem Fest, bei dem man sehr viele sympathische Freunde des Hauses im regen Austausch erleben konnte. Großes Interesse an der Führung durch den Keller, in dem 100.000 Liter Schmittmann-Produkte lagern und auch der Jubiläumstropfen „200“, 25 Jahre in uralter Eiche gelagert, erfreute sich großer Nachfrage. IHK Hauptgeschäftsführer Gregor Berghausen ehrte die Schmittmanns mit einer „nur sehr selten verliehenen“ Urkunde.

Weitere Foros:

https://www.facebook.com/Osicom.Corporate.Communications/

Anklicken und dann etwas herunter scrollen.

