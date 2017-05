Rollnacht Düsseldorf wieder am 5. Mai

Rollnacht Düsseldorf | 9 Höhepunkte – 9 Nächte!

An neun Donnerstagen wird auch 2017 wieder auf Inlineskates durch Düsseldorf gerollt. Start und Ziel ist an der Reuterkaserne 200m nördlich vom Burgplatz in der Düsseldorfer Altstadt. Schirmherr der Rollnacht Düsseldorf ist Oberbürgermeister Thomas Geisel. Die Rollnächte werden durch die Polizei, den Führungswagen der Skateschule NRW sowie durch Krankenwagen des ASB begleitet. Die Teilnahme ist kostenlos und geschieht auf eigene Gefahr. Wir raten zum Tragen der Schutzbekleidung zu der insbesondere ein Helm gehört und bitten um die Beachtung der Regeln. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

04. Mai um 20:00 Uhr

K2 – Rollnacht

nach Gerresheim

Auch bei dieser Rollnacht gibt es wieder ab 18:30 Uhr Leihskates von K2. Bitte denkt an einen Ausweis als Pfand.

