Massenimmigration – das Spitzenthema im Wahlkampf und wohl die größte Herausforderung, vor der unser Land steht. Im Breidenbacher Hof spricht am Sonntag, dem 3. September, jemand über diesen Problemkreis, dessen Stimme Gewicht hat: Prinz Asfa-Wossen Asserate, geboren 1948 in Addis Abeba, lebt seit Ende der 1960er Jahre als Unternehmensberater für Afrika und den Mittleren Osten und als Buchautor in Deutschland. Er ist Großneffe des letzten äthiopischen Kaisers Haile Selassie.

Afrika-Berater

Mehrere seiner Bücher waren Bestseller, darunter »Manieren« (2003) und »Afrika: Die 101 wichtigsten Fragen und Antworten« (2010). 2014 erschien bei Propyläen seine vielbeachtete Biographie Haile Selassies unter dem Titel »Der letzte Kaiser von Afrika«. Als langjähriger Afrika-Berater deutscher Unternehmen kennt Prinz Asserate die Missstände genau.

Gewaltherrscher hofiert

Asserates Credo: Durch westliche Handelsbarrieren und Agrarprotektionen verliere Afrika jährlich das Doppelte dessen, was es an Entwicklungshilfe erhält. Zudem würden Gewaltherrscher hofiert. Gerade diejenigen, die der Kontinent für seine Entwicklung dringend brauche, kehrten ihrer Heimat den Rücken und verschlimmerten so die Situation vor Ort. Europa, so Asserate, muss Afrika als Partner behandeln und gezielt diejenigen Staaten unterstützen, die demokratische Strukturen aufbauen und in ihre Jugend investieren. Nur so könne es gelingen, den fluchtbereiten Afrikanern eine menschenwürdige Zukunft auf ihrem Kontinent zu ermöglichen.

Asserate liest im Breidenbacher Hof aus seinem neuen Buch "Die neue Völkerwanderung – Wer Europa bewahren will, muss Afrika retten".

