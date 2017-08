Am 06. September 2017 stehen drei Lach-Experten in der Hausbrauerei „Zum Schlüssel“ auf der Bühne im Sudhaussaal. Gastgeber Lars Hohlfeld, der Mann im grünen Hemd, präsentiert den Stimmenimitator und Humorist Christian Korten, den Gesellschaftskritiker Frank Eilers sowie den bekannten Johannes Flöck.

Christian Korten arbeitet seit 25 Jahren als Stimmenimitator und Humorist. Dass die meisten noch nie von ihm gehört haben, liegt daran, dass er hauptsächlich für Firmen- und Privatveranstaltungen gebucht wird. Doch das lustige Stimmenwunder findet mehr und mehr den Weg in die großen Comedyshows. Ist auch viel zu schade den gebürtigen Wuppertaler der Öffentlichkeit vorzuenthalten, denn er versteht es hervorragend einen guten Witz zu erzählen. Die Stargäste, die dabei zum Einsatz kommen, werden wir zwar nicht zu Gesicht bekommen, aber ihre Stimmen wiedererkennen. www.Christian-Korten.de

Frank Eilers berichtet sehr persönlich von den Gegensätzen und Absurditäten eines Endzwanzigers, der noch nicht weiß, was von ihm erwartet wird und was er wirklich will.

Vor kurzem jagte er noch den Frauen hinterher. Jetzt hat seine Freundin die Hosen an und das Thema Kinder steht ganz oben auf der Agenda. Früher war sein Lieblingsgericht Tiefkühlpizza mit Salami. Jetzt essen alle Dinkelbrot mit Tofu und trinken alkoholfreies Bier. Was ist daran noch männlich? Locker und selbstironisch steht er auf der Bühne und hinterfragt sich und die Gesellschaft. www.einfach-eilers.com

Johannes Flöck knackt den Methusalemcode, damit man auch morgen noch kraftvoll mitlachen kann. Wir alle brauchen mehr Spaß am Reifen, denn „Gut fühlen ist wichtiger als gut auszusehen und länger Leben ist besser als die Alternative.“ Es nützt ja nichts dem Altern nur die frischgeglättete Botoxstirn zu bieten. Hier gibt es die biologisch nachhaltige Frischzellenkur fürs Gemüt!(liche Reifen). Hören wir auf den falschen Schönheitsidealen hinterherzulaufen. Johannes zeigt die Welt des professionellen Reifens und bietet eine humorvolle Motivation gegen Altersresignation. www.johannesfloeck.de

Wer bei Pop up Comedy dabei sein möchte erhält Tickets hier: www.pop-up-comedy.de oder im Schlüssel-Lädchen auf der Bolkerstraße 41 / Telefon: 0211 – 82 89 55 41.

Details

Einlass: Ab 19 Uhr / Beginn: 20 Uhr

VVK: 15 € / AK: 18 €

Termine 2017

06. September

11. Oktober

08. November

