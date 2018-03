Das Osterwochenende steht in der Skihalle Neuss ganz im Zeichen der Familien. Am Ostersonntag kann der Nachwuchs Ostereier färben und am Ostermontag gibt es die große Ostereiersuche in der gesamten Skihalle Neuss. Das Frühjahr lockt wieder mit Aktivitäten im Freien für Groß und Klein und die Outdoorbereiche sind je nach Wetterlage geöffnet.

Am 6. April startet die Skihalle mit dem Programm „Neuer Freitagabend – viva-life“, ganz nach dem Motto: Genießen, Spaß haben, Ausgehen und Neues erleben. Ein perfektes Wochenende beginnt in der Skihalle Neuss auf eine ganz besondere Art mit Live-Performance, Tastings und clubbigen House-Beats.

Samstags steigt am Neusser Gletscher die legendäre Skihallenparty mit netten Leuten, Gletscherblick und Partymusik. Highlights sind die Mottopartys am 07.04. mit Rock on the Rocks, 90er Party am 21.04. und am 30.04. Tanz in den Mai.

