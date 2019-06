Das renommierteste OpenAirCinema Deutschlands startet am 25. Juli in seine 25. Saison. Unter dem Titel alltours Kino hebt sich die weltgrößte hydraulische Leinwand erneut in den Düsseldorfer Nachthimmel. Unmittelbar am Rhein erwarten Sie auch in diesem Jahr deutsche Erfolgsfilme und internationale Blockbuster sowie anspruchsvolle Produktionen und exklusive Vorpremieren.

Programm folgt!

25.8K Views