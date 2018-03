Pierre Dulaine aus New York, gebürtiger Palästinenser, mit Cornelia Willius-Senzer, der Präsidentin des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbandes ADTV, bei der heutigen Eröffnung des weltgrößten Tanzlehrerkongresses Foto: osicom

Nach dem Filmerfolg „Dance“ mit Antonio Banderas: Pierre Dulaine will den Erfolg aus New York in Deutschland fortsetzen