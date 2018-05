Die „Innovatoren des Jahres“ von „Die Deutsche Wirtschaft“ (DDW) präsentierte Unternehmer Michael Oelmann jetzt im Wirtschaftsclub Düsseldorf. Zu den prominenten Gästen zählten NRW-Wirtschaftsminister Prof. Andreas Pinkwart, Unternehmerin Judith Williams, höchst erfolgreich mit Kosmetik und Star der VOX-Serie „Höhle der Löwen“ und Hans-Jürgen Petrauschke, Landrat Rheinkreis Neuss.

Der Minister forderte in seinem Keynote Speech bei der von der nd group gesponserten Veranstaltung engagiert eine bessere Bildungspolitik und Ausstattung der Schulen ein, ebenso eine schnellere Digitalisierung, so seien in NRW nur 13 % der Schulen an Glasfaser angeschlossen.

„Die Deutsche Wirtschaft“ zeichnete 18 Unternehmer(innen) als Innovatoren aus. Den Publikumspreis von DDW erhielten zusätzlich Petra Blume, Optimal Systems (Technologie & Produkte), Prof. Dr. Guido Quelle, Mandat Management (Beratung), Michaela Tiedemann, Alexander Thamm GmbH (Digitalisierung), Veronika Classen, Reinsclassen GmbH (Marke & Kommunikation), Dr. Annett Tischendorf, Tempton Holding GmbH (Arbeitswelten), Hans-Jürgen Petrauschke, Rheinkreis Neuss (Öffentliche Hand/Standorte) und Judith Williams(Ehrenpreis).

Mitglieder des Wirtschaftsclubs und Gäste aus ganz Deutschland verfolgten die Verleihung der Preise im Wirtschaftsclub Düsseldorf

Wirtschaftsminister Prof. Andreas Pinkwart – bestens gelaunt

Zwei, mit denen ich (links) mich lange unterhielt: Stefanie Schoth, Geschäftsführerin von Schoth Invest und Marco van der Meer (van der Meer Gruppe), ein alter Freund und gleichfalls Preisträger.

