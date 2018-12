Hummerwoche in Düsseldorf: Hummerfreunde können sich freuen. Vom 28. Januar bis 2. Februar 2019 gibt es in der Trattoria del Pesce wieder das schon zur Tradition gewordene 4-Gänge-Hummermenü für gerade mal 39,90 Euro pro Person.

Das Menü startet mit einer frisch zubereiteten Hummersuppe. Als Zwischengang feinste mit Edelfischen gefüllte Tortellini an Hummersauce. Den Höhepunkt und Hauptgang bildet ein halber Hummer mit Beilagen nach Wunsch. Der Hummer wird frisch, wahlweise gekocht oder gegrillt, zubereitet.

Und wie immer gibt es auch wieder ein süßes Finale „Dessert de la casa“. Ein himmlisches Menü. Das Hummermenü in der Trattoria del Pesce gibt es mittlerweile im achten Jahr und erfreut sich großer Beliebtheit. Wer in den Genuss eines der begehrten Tische in der Hummerwoche kommen möchte, sollte allerdings schnell reservieren. Aller Erfahrung nach sind die Plätze in dem beliebten Fischrestaurant von Giovanni Mazzeo sehr schnell ausgebucht.

Also, am besten gleich einen Tisch reservieren!

www.trattoria-del-pesce.de

