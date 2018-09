Beim diesjährigen Gourmet Festival auf der Königsallee (24.-26. August) präsentiert sich das InterContinental Düsseldorf mit einem e Stand, der die Besucher nach Saint Tropez entführt. Nicht nur die Klänge des bekannten DJs Axlnt, sondern auch das Flair des Standes am oberen Ende der Königsallee sollen an die Atmosphäre des berühmten Nikki Beach Clubs an der Côte d’Azur erinnern.

Chefkochs Timo Bosch will Gäste mit mediterranen und heimischen Genüssen überraschen, dazu sind Weine der Familienweingüter Lergenmüller und Sankt Annaberg im Angebot.

Timo Bosch und sein Küchen-Team haben für die drei Tage des Gourmet Festivals ein luxuriös-leichtes Menü zusammengestellt: Riesengarnelen vom Big Green Egg Grill und Fin de claires Austern erinnern an Meer, Sonnenschein und Urlaub, während die geschmorten Ochsenbäckchen mit Schnittlauchcreme, Sommertrüffel und Pfifferlingen einen zarten, saisonalen Genuss bieten.

Die junge Winzerin Victoria Lergenmüller (Weingut Sankt Annaberg), die 2016 als „Newcomerin des Jahres“ mit der Falstaff Wein Trophy geehrt wurde, wählte die korrespondierenden, feinen Weine persönlich aus.

Der erfolgreiche DJ Axlnt bringt entspannte Clubsounds auf die Kö und unterstreicht damit die sommerliche Stimmung. Der DJ mit brasilianischen Wurzeln legte bereits auf Ibiza auf und konnte den MTV/PIONEER/Passoa DJ Contest in Berlin für sich entscheiden. Für beste Chill-Out-Stimmung ist also gesorgt.

DJ Axlnt wird wie folgt auftreten:

August: 16:00 – 22:00 Uhr August: 12:00 – 19:00 Uhr und 20:00 – 23:00 Uhr August: 12:00 – 19:00 Uhr

