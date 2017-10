Auch für Düsseldorfer mal eine nette Idee fürs Wochenende … die eigene Stadt erleben. Steigen Sie ein und genießen Sie die Highlights von Düsseldorf mit dem Doppeldecker-Cabriobus von CityTour.

Die ca. 1,5-stündige Fahrt führt Sie rund um und durch die Innenstadt der pulsierenden Metropole am Rhein. Das moderne HopOn-HopOff-Konzept ermöglich es Ihnen, an jedem Haltepunkt auszusteigen und Ihre Lieblingsplätze in Ruhe zu entdecken. Über Kopfhörer (elf Sprachen) oder Gästeführer erfahren Sie während der Tour mehr über die Sehenswürdigkeiten der Stadt. So gestalten Sie sich Ihren ganz persönlichen Trip durch die Rheinmetropole! Bei schlechtem Wetter wird mit geschlossenem Verdeck gefahren.

Haltestellen

Hauptbahnhof (gegenüber Tourist-Information) • Königsallee/Steinstraße (Kö-Brücke) • Burgplatz/Altstadt • Rheinturm/MedienHafen (Stromstr.) • Lütticher Straße/Niederkasseler Kirchweg • Rheinterrasse • Aquazoo • Schloss Jägerhof

Fahrplan

Den Fahrplan können Sie hier herunterladen

Voraussichtlich keine Stadtrundfahrt an folgenden Tagen:

25.12.2012, 07.02.2013, 11.02.2013, 28.04.2013, 14.07.2013, 24.12.2013, 25.12.2013

Sprache: Deutsch mit Gästeführer und elf weitere Sprachen über Kopfhörer:

Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch und Düsseldorfer Platt.

Unser Tipp: Mit allen Tickets erhalten Sie 20% Ermäßigung auf die Auffahrt auf den Rheinturm, den MedienHafen-Rundgang und die Schiffstour mit der KD. Die Stadtrundfahrt HopOn HopOff läßt sich dank abgestimmter Uhrzeiten wunderbar mit dem MedienHafen-Rundgang kombinieren.

