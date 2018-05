Sie haben es geschafft: Unsere Fortuna Düsseldorf steigt in die Bundesliga auf! Der feierliche Empfang auf dem Rathausplatz findet am 14.05.2018 am Nachmittag ab ca. 15.00 Uhr statt. Ab 12.00 Uhr bietet die Hausbrauerei Zum Schlüssel allen Fortuna Fans und auch allen Gästen der Hausbrauerei ein „Aufsteiger Würstchen“ für 95 Cent an.

Fakten:

14.05.2018 in der Hausbrauerei Zum Schlüssel: 1.895 „Aufsteiger Würstchen“ im Brötchen für 95 Cent.

www.zumschluessel.de/de/termine-events

