Glasmacherviertel Gerresheim: Die PATRIZIA Immobilien AG errichtet auf dem ehemaligen Glashüttengelände im Düsseldorfer Stadtteil Gerresheim ein völlig neues Stadtquartier mit über 1.000 Wohnungen und schafft damit dringend benötigten Wohnraum. Das Handlungskonzept Wohnen der Stadt Düsseldorf wird berücksichtigt. Details werden noch zwischen Stadt und PATRIZIA abgestimmt.

Glasmacherviertel Gerresheim

Insgesamt entstehen für das „Glasmacherviertel Düsseldorf“ auf einem rund 300.000 Quadratmeter großen Industrieareal neue Gebäude für Wohn-, Einzelhandels- und Gewerbenutzung. Mittelpunkt des neuen „Glasmacherviertels Düsseldorf“ ist der „Düssel-Park“, eine rund 70.000 Quadratmeter große Parklandschaft, durch die die renaturierte Düssel fließt. Der Beginn der Bodensanierung und Erschließung für das „Glasmacherviertel Düsseldorf“ ist bereits für das Frühjahr 2014 geplant. Die ersten Wohnungen sollen in den nächsten Jahren bezogen werden können. Das Projektvolumen beläuft sich auf 210 Millionen Euro.

Die Stadt Düsseldorf begrüßt die Pläne. „Es wird ein neues Stadtquartier mit vielfältigen Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten entstehen, dessen Identität durch die Vergangenheit der Glashütte Gerresheim geprägt bleibt“, sagte Oberbürgermeister Dirk Elbers. Auch Planungsdezernent Dr. Gregor Bonin wertete die Entwicklung positiv: „Das Glasmacherviertel wird die Zukunft Gerresheims in die richtige Richtung lenken.“ Die PATRIZIA Immobilien AG lobte unterdessen die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Düsseldorf. „Wir arbeiten hier sehr konstruktiv zusammen. Wir freuen uns nun, hier ein lebendiges Stadtquartier mit einem Park als Herzstück für Gerresheim zu schaffen, dem es gelingt eine Brücke von der Vergangenheit in die Zukunft zu bauen“, erklärt Jürgen Kolper, Head of Real Estate Development bei der PATRIZIA Deutschland GmbH.

Das Konzept für das „Glasmacherviertel Düsseldorf“ sieht die Realisierung eines Quartiers mit unterschiedlichen Wohntypologien, Gewerbe-, Einzelhandels- und Dienstleistungsangeboten in mehreren Bauabschnitten vor. Es bietet zeitgemäßen Wohnraum für viele Menschen sowie Arbeitsplätze an. Neben den verschiedenen Wohngebäuden sind bereits ein Nahversorgungszentrum und Kindertagesstätten vorgesehen. Große Teile des Areals werden entsiegelt und begrünt werden. Die Industriekultur des Geländes wird bewusst in das urbane Quartierskonzept miteinbezogen. Die unter Denkmalschutz stehenden Gebäude, wie das Kesselhaus, die Energiezentrale und der knapp 50 Meter hohe Wassserturm werden zeitgemäß saniert und in das Stadtquartier integriert. Sie bilden den Eingang zum „Düssel-Park“ und erinnern so an die industrielle Geschichte dieses Ortes.

Die mehr als 1.000 Wohnungen entstehen in Gebäuden mit unterschiedlicher Geschossigkeit, die in aufgelockerter Bebauung zueinander angeordnet sind. Die Wohnungen, die für Familien, aber auch für Paare und Singles gedacht sind, verfügen über ein unterschiedliches Angebot an Wohnflächen. Das Angebot reicht von bezahlbaren Häusern und Wohnungen, vor allem für Familien, bis hin zu zeitgemäßen Mietwohnungen.

Durch die Weiterführung der bestehenden Straßen und Wegeverbindungen im Düsseldorfer Stadtteil Gerresheim wird das Areal geöffnet und mit der umliegenden Bebauung perfekt verbunden. Damit ist eine ideale Verknüpfung mit dem öffentlichen Personennahverkehr durch Busse und Straßenbahnen gewährleistet. Der naheliegende S-Bahnhof Gerresheim bietet zudem einen guten Anschluss. Von hieraus ist der Düsseldorfer Hauptbahnhof in wenigen Minuten zu erreichen. Darüber hinaus werden innerhalb des Stadtquartiers zahlreiche Straßenzüge neu entstehen.