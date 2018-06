Mit LEXUS zur exklusiven 3D Fashion Show – Erleben Sie die Mode-Revolution auf der PLATFORM FASHION in Düsseldorf

Am Wochenende vom 20. bis 22. Juli 2018 findet zum neunten Mal die PLATFORM FASHION auf dem Areal Böhler in Düsseldorf statt. Neben individuellen Modelabels und vielen Jung-Designern ist auch die Premiumautomarke LEXUS mit einer eigenen Fashion-Show dabei. Die Marke, die für ihr anspruchsvolles Design und kreative Ästhetik bekannt ist, zeigt zusammen mit den drei Designerinnen Maartje Dijkstra, Heidi Lee und Alexis Walsh und der Akademie für Mode & Design AMD aus Düsseldorf eine Revolution im Bereich Fashion: Mode aus dem 3D-Drucker. Die tollen Einzelstücke können nach der Show erworben werden und sind auch abseits des Laufstegs tragbar. Die Mode der Zukunft! Neben einer Vielzahl geladener Gäste haben Sie die Chance, am Samstag, 21. Juli 2018, exklusiv bei der 3D-Fashion-Show dabei zu sein.

Zusammen mit LEXUS verlosen wir hierfür 5 x 2 Karten zur Fashion-Show, die sonst nirgends käuflich zu erwerben sind. Erleben Sie ein inspirierendes Wochenende in Düsseldorf mit faszinierender Mode und der Deutschlandpremiere des jüngsten Modells von LEXUS, dem neuen LEXUS UX. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist, eine E-Mail mit dem Kennwort „LEXUS“ mit Vor- und Zunamen an info@lust-auf-duesseldorf.de zu senden.

