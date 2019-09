Das Theater bleibt in der Spielzeit 2019/2020 seiner Linie treu und hat wieder ein Programm-Feuerwerk zusammengestellt, das durch Qualität und Vielfalt überzeugt.

“Ohne die vielen großartigen Produktionen wäre unser Theater nicht das was es ist und wir sind wirklich stolz, so viele tolle Partner an unserer Seite zu haben“, sagt Theaterleiter Henning Pillekamp mit Blick auf die hochkarätigen Shows, die ihn und das Düsseldorfer Publikum in den nächsten Monaten erwarten.

Quatsch Comedy Hot Shots

Am 13.9. beginnt die neue Spielzeit in Düsseldorfs größtem Theater offiziell mit dem QUATSCH COMEDY CLUB – nach über neun Jahren Spielzeit längst eine echte Institution im Capitol. Da darf auch mal ein frischer Wind reinwehen und den hat Comedian Sascha Korf heute präsentiert: Ab Oktober moderiert er die QUATSCH COMEDY HOT SHOTS, ein interaktives Newcomerformat, das in Berlin bereits Comedygrößen wie Cindy aus Marzahn hervorgebracht hat. Jetzt ist Düsseldorf an der Reihe und darf entscheiden, welche Talente wirklich “hot” sind.

Hoppeditz-Guerilla

Der Comedy-Bereich wird in dieser Spielzeit u.a. ergänzt durch die STUNK-Sitzung, die 2020 bereits im dritten Jahr im Capitol gastiert – diesmal unter dem Motto “Die Hoppeditz-Guerilla” – sowie Kabarettistin Ingrid Kühne, die Anekdoten aus ihrem Familienleben erzählt.

Für herausragende Sänger und Melodien sowie große Shows ist das Capitol Theater schon seit vielen Jahren die richtige Anlaufstelle. Auch die kommenden Monate haben geballtes Stimmvolumen im Angebot: So zeigten Sharon Ballard (ONE NIGHT OF TINA), Michaela Schober (THIS IS THE GREATEST SHOW) und Johanna Krumin (THE MUSIC OF HANS ZIMMER) jeweils exklusive Auszüge aus den Produktionen, die Lust auf mehr machen. Weitere Highlights aus dem Musical- und Showbereich: Die 20er-Jahre-Revue BERLIN BERLIN, der Musicalklassiker FLASHDANCE sowie pure Nostalgie mit LADY SUNSHINE & MR. MOON.

Moscow Circus on Ice

Auch die zahlreichen internationalen Produktionen im Theaterprogramm versprechen mitreißende Bühnenerlebnisse: die Tanz-Shows BALLET REVOLUCION und HAVANA NIGHTS kommen direkt aus Kuba eingeflogen, MOSCOW CIRCUS ON ICE bringt Anfang 2020 russische Eiskünstler ins Theater – heute vorgestellt von Model und Moderator Sebastian Kémpin, der als Sprecher der Produktion fungiert – und die Tänzer aus BLACK OUT gelten als eine der erfolgreichsten Tanzkompanien Österreichs.

Break the Tango

“Die ganze Welt kommt nach Düsseldorf”, stellte Produzent Darko Soolfrank somit auch gleich treffend fest und entführte das Publikum zum Abschluss nach Buenos Aires, der Geburtsstadt der Tanzssensation BREAK THE TANGO. Die Show feiert am 13. November im Capitol Theater ihre große NRW-Premiere und zeigt auf der Bühne eindrucksvoll, wie feuriger Tango mit athletischem Streetdance verschmilzt. Eine Kostprobe des tänzerischen Könnens gab es von “Bboy Hill”, Mitglied der Kompanie und einer der 10 besten Breakdancer weltweit. Ein runder Bogen zu den Worten, mit denen Sharon Ballard als “Tina Turner” den Termin eröffnete: “Simply the best”.

Das ganze Programm sowie Infos zu Spielzeiten und Tickets finden Sie unter www.capitol-theater.de

