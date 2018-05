Fischmarkt wieder am 6. Mai

Am Sonntag, dem 6. Mai ist es wieder soweit: der Fischmarkt Düsseldorf startet um 11:00 Uhr. Am unteren Tonhallenufer gastieren dann wieder, wie gewohnt, ca. 90 Aussteller mit unterschiedlichen Produkten, darunter auch Flammlachs (Foto) und sonstige Meerestiere in jeglicher Form.

