Pünktlich zum doppelten Jubiläum des Kult-Musicals geht GREASE wieder auf große Deutschlandtour und kommt im März 2018 zurück ins Capitol Theater Düsseldorf, wo es bereits vor über 20 Jahren die Spielzeit des Theaters eröffnete. Als Hauptdarsteller sind Alexander Jahnke und Veronika Riedl mit dabei.

2018 feiert GREASE den 40. Geburtstag des Kult-Films mit John Travolta und Olivia Newton-John in den Hauptrollen, während sich die Bühnenversion aktuell bereits im 45. Jubiläumsjahr befindet. Grund genug, die Liebesgeschichte zwischen Danny und Sandy in einer neuen, modernen Multimedia-Inszenierung endlich wieder auf Deutschlandtournee zu schicken.

Alexander Jahnke und Veronika Riedl werden auf der Tour das ikonische Liebespaar verkörpern und das Publikum mit legendären Hits wie „You’re the One that I want“ begeistern. Schon bei den Auditions war sich das Kreativ-Team einig: “Alexander Jahnke ist für GREASE ein Glücksgriff und wird den Danny Zuko, den der junge John Travolta vor 40 Jahren im Film kreierte, jetzt zurück auf die Bühne bringen.” Der Publikumsliebling und 2. Gewinner der DSDS-Staffel 2017 gibt in GREASE sein Musical-Debüt. Veronika Riedl kommt frisch vom Wiener Konservatorium, wo sie seit 2014 Musikalisches Unterhaltungstheater und Operette studierte. Nachdem sie ein Jahr der Ausbildung überspringen konnte, machte sie ihren Abschluss im Juni 2017 und tritt nun in die Fußstapfen von Olivia Newton-John.

GREASE erzählt die romantische Geschichte von Sandy und Danny, die sich im Sommerurlaub ineinander verlieben und an ihrer High School unerwartet wieder aufeinandertreffen. Doch der Frauenschwarm und Anführer der coolsten Clique der Schule lässt die schüchterne neue Mitschülerin abblitzen – alles andere als beste Voraussetzungen für die große Liebe…

1996 wurde das Capitol Theater Düsseldorf mit der weltbekannten 50er-Jahre-Romanze offiziell eröffnet. Drei Jahre lang begeisterte das Musical die Landeshauptstadt und ist seitdem bei jedem Gastspiel ein Publikumsmagnet. Vom 20. März bis 1. April 2018 verwandelt sich die Bühne an der Erkrather Straße nun wieder in die knallbunte Kulisse der Rydell High School.

GREASE im Capitol Theater Düsseldorf

Spieltermine: 20. März bis 1. April 2018

Vorstellungen: Di bis Fr 20 Uhr

Samstag 15 & 20 Uhr

Sonntag 15 & 19 Uhr

Preise: 30 bis 92 € (zzgl. 15% Vorverkaufsgebühr und 2 € Systemgebühr pro Ticket)

Tickets: 0211 73440, www.capitol-theater.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen

