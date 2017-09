Ab dem 1. November wird Condor für den Winter 2017/18 Karibik Strecken ab Düsseldorf übernehmen. Mit einem Airbus A330-200 startet der Ferienflieger zu den Zielen Punta Cana und La Romana in der Dominikanischen Republik, Cancun in Mexiko, Montego Bay auf Jamaika sowie zum Inselstaat Barbados und sichert damit den Karibikurlaubern ab Düsseldorf ihre Reise und erweitert sein Streckennetz.

„Wir freuen uns, den deutschen Reiseveranstaltern und unseren Passagieren unsere zusätzlichen Flüge ab Düsseldorf anbieten zu können und so den lange geplanten Urlaub der Pauschalreisenden zu sichern“, sagt Ralf Teckentrup, Vorsitzender der Condor Geschäftsführung. „Wir haben alles daran gesetzt, schnellstmöglich eine Lösung zu finden, um den Reiseverkehr aufrecht zu erhalten, und dazu mit vielen Reiseveranstaltern, Fremdenverkehrsämtern und den betroffenen Flughäfen gesprochen. Wir kamen schnell zu dem Entschluss, dass diese kurzfristige Maßnahme ein sinnvoller und notwendiger Schritt ist, um Fluggästen ihren Karibikurlaub zu sichern.“

Die bequemen Ledersitze mit persönlichem Inseat-Video Screen für alle Fluggäste auf dem Airbus werden vor allem von den großen deutschen Reiseveranstaltern genutzt, um ihre Kunden mit dem vielfach prämierten Service der Airline in den Urlaub zu bringen. Die Tickets der sechs wöchentlichen Flüge ab Düsseldorf werden zusätzlich im freien Verkauf für individuell Reisende angeboten. Auf ausgewählten Flügen bietet Condor den ersten 1.000 Direkt-Kunden einen einmaligen Einführungspreis von 99,99 Euro an, um das neue Fernstrecken-Angebot in Düsseldorf zu feiern.

Günstige Flüge von Düsseldorf in die Karibik sind zu einem Oneway-Komplettpreis ab 249,99 Euro in der Economy Class und ab 499,99 Euro in der Premium Class erhältlich. Sie sind ab sofort online unter www.condor.com, im Reisebüro oder telefonisch unter 01806/767767 (0,20€ / Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,60€ / Anruf) buchbar.

Condor Flüge von Düsseldorf in die Karibik in der Wintersaison 2017/18 auf einen Blick:

Destination Verkehrstag Barbados Montag* Cancun, Mexico Sonntag La Romana, Dominikanische Republik Dienstag*, Freitag Montago Bay, Jamaika Montag*, Dienstag* Punta Cana, Dominikanische Republik Donnerstag, Samstag

